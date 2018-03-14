實體經濟穩健！陸1-2月發電量、規模以上工業增加值表現亮眼

週三 (14 日) 中國統計局公布 1-2 月社會消費品零售銷售、城鎮固定投資、規模以上工業增加值、發電量、商品房銷售總額等重要經濟數據，其中僅只有社會零售品銷售增長是略微低於預期，其餘皆是高於預期。

據中國統計局公布：

1-2 月社會消費品零售銷售年增率為 9.7%，是略低於預期的 9.8%，且低於前值 10.2%。

1-2 月城鎮固定投資年增率為 7.9%，高於預期的 7.0%，但低於前值 7.2%。

1-2 月規模以上工業增加值年增率為 7.2%，高於預期的 6.2%，並高於前值 6.6%。

1-2 月發電量共 10460 億千瓦，年增率大幅增長 12.3%，大幅高於去年 12 月數據年增 6.3%。

1-2 月中國商品房銷售額為 1.2454 兆人民幣，年增率大幅增長 15.3%，與前值相比，年增率提高了 1.6 個百分點。

1-2 月房地產開發投資 1.0831 兆人民幣，年增率增長 9.9%，增速比 2017 年同期提高了 2.9 個百分點。

而綜合以上數據，中國統計局認為，受惠於外需和內需之穩定，目前中國經濟仍是持續穩健，惟就業情勢壓力較大，估計 2018 年中國仍有條件實現 GDP 增長 6.5% 之目標。