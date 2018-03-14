「川金會」前突換將 川普炒蒂勒森魷魚為哪般？

台灣時間今 (14) 晨最震憾的新聞莫過於美國總統川普 (Donald Trump) 炒了國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson) 的魷魚，改為任命中央情報局 (CIA) 局長龐培歐 (Mike Pompeo) 接替。分析人士認為，「川金」計畫會面的消息剛剛傳出不久，川普此時做出該決定，耐人尋味。

美股對國務卿突遭撤換感到憂慮，今晨道瓊工業指數收跌 171.58 點或 0.68%，至 25007.03 點；S&P 500 指數收跌 17.71 點或 0.64%，報 2765.31 點，科技股和金融股跌幅近 1%；NASDAQ 收跌 77.313 點或 1.02%，跌至 7511.01 點，終止連續 7 個交易日的漲勢。費城半導體指數收低 22.44 點或 1.55% 至 1423.46。

中新網援引新華網報導，蒂勒森與川普長久以來「不對盤」已非新聞。過去一年裡，兩人曾多次於公開場合在重大問題上意見不合。

在伊核問題上，蒂勒森主張留在伊核協議內，而川普不止一次威脅要退出協議。朝鮮半島問題上，去年 9 月朝美領導人「嘴炮」不斷，蒂勒森主張對話，而川普則公開在 twitter 上「嗆聲」蒂勒森，讓他「省省力氣」。

川普 13 日稍早在 twitter 上發文宣佈提名新國務卿的消息。隨後，他對媒體表示，蒂勒森不當國務卿或許「會更開心」。

美國務院副國務卿史蒂夫 · 戈德斯坦 (Steve Goldstein)13 日發表聲明表示，蒂勒森目前仍不知道自己被解職的具體原因。

去年年底，關於白宮要更換國務卿的傳聞一度甚囂塵上。多名白宮官員匿名向媒體透露，川普正考慮讓中情局局長龐培歐接替蒂勒森。不過，白宮當時否認了該傳聞。

龐培歐是誰？

被川普任命的 CIA 局長龐培歐。 (圖：AFP)

自 2017 年 2 月擔任中情局局長以來，龐培歐可以說是川普身邊的「紅人」。川普 13 日對媒體表示，他和龐培歐「相處得很好」，他認為龐培歐將能出色擔任國務卿一職。

龐培歐本人此前曾在公開場合表示，自己擔任中情局局長一職以來，每週都有幾天要前往白宮，向川普做情報簡報，稱自己與總統相處良好，一開始便有很好的化學作用。

龐培歐生於 1963 年，畢業於美國西點軍校，有過 5 年軍旅生涯。他曾就讀于哈佛大學法學院，後有過擔任律師和經商經歷。2011 年至 2017 年，龐培歐任堪薩斯州共和黨聯邦眾議員。川普當選總統後，隨即提名其出任中情局局長。

對「川金會」有何影響？

「川金會」料在 5 月登場。 (圖：AFP)

川普 13 日在白宮發佈的聲明中說，他認為龐培歐是當下「關鍵節點」擔任國務卿一職的正確人選，並期待龐培歐繼續推進朝鮮半島無核化進程。

當天，一位白宮高級官員對媒體表示，川普選擇在此時換將，是因為他希望能夠在即將到來的美朝領導人會面及其他貿易談判前，讓其「新團隊」人員就位。

龐培歐本人當天也發表聲明說，期待能帶領國務院制定並執行川普的外交政策。

香港《文匯報》報導，近期華府多項重要外交決定，蒂勒森以至國務院均被排除在外，川普上周宣佈加徵鋼鋁產品關稅，以及與金正恩會談，蒂勒森事前都完全不知情。據報蒂勒森為了處理這兩宗未經他手的外交大事，在非洲連續兩晚未睡，最終累壞身體。

《華盛頓郵報》昨引述白宮 3 名官員說，川普認為蒂勒森的思維「太建制」，當他準備跟金正恩會談和展開貿易談判時，他覺得要作出重大改變。

《華郵》表示，白宮上周五通知蒂勒森被炒，令原本出訪非洲的蒂勒森縮短行程，周一返回華盛頓。