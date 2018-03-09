歐央行上調2018年經濟預期 德拉吉稱仍有必要採取大規模貨幣刺激措施

周四 (3 月 8 日)，歐洲央行行長德拉吉在利率決議後的新聞發布會上表示，經濟增速將高於此前預期，潛在通膨率受抑制，仍有必要採取大規模貨幣刺激措施。

歐洲央行上調了 2018 年經濟增長預期，保持 2019 年和 2020 年經濟增長預期不變：

預計 2018 年 GDP 增速為 2.4%，12 月份時預期為 2.3%；

預計 2019 年 GDP 增速為 1.9%，12 月份時預期為 1.9%；

預計 2020 年 GDP 增速為 1.7%，12 月份時預期為 1.7%。

通膨方面，歐洲央行稱基礎通膨將繼續受抑制，核心通膨將在中期逐步上升，預計年內通膨率將維持在 1.5% 左右。歐洲央行下調了 2019 年通膨預期，保持 2018 年和 2020 年通膨預期不變：

預計 2018 年通膨率為 1.4%，12 月份時預期為 1.4%；

預計 2019 年通膨率為 1.4%，12 月份時預期為 1.5%；

預計 2020 年通膨率為 1.7%，12 月份時預期為 1.7%。



德拉吉稱，將密切關注匯率和金融條件變化。他表示，經濟下行風險與全球因素、外匯市場有關。日益高漲的保護主義構成風險。

德拉吉表示，歐洲央行政策大幅支持了信貸條件。敦促在其他方面拿出更果斷政策，結構性改革必須大幅加速。因經濟增長強勁，有空間重建財政緩衝。



稍早，歐洲央行公布利率決議，維持主要再融資利率、隔夜貸款利率和隔夜存款利率分別在 0.0%、0.25% 和 - 0.40% 不變，符合市場預期。

但歐洲央行調整了有關資產購買的措辭，去掉了「如果展望惡化，將增加購債規模或持續期限」的表述。

在問答環節，德拉吉表示，關於調整 QE 措辭的決定得到了委員的一致同意；決定並不意味著歐洲央行的預期或是反應機制發生了變化。委員們並未就其他可能做出的調整進行太多討論。

德拉吉說道，最新數據減少了通膨路徑當中的變量。歐洲央行的政策將繼續受數據驅動。目前還稱不上在通膨上取得了成功。

德拉吉講話過程中，歐元 / 美元較稍早觸及的日高 1.2446 回落至 1.24 關口下方。

在被問及有關美國發起的「貿易戰」的看法時，德拉吉稱，美國關稅威脅產生的即時溢出效應還不算大。對貿易問題做出單邊決定是危險的。相信貿易爭端應當通過多邊框架解決。

德拉吉表示：「如果美國對盟友徵收關稅，那麼誰才是敵人？」

有關義大利政治局勢，德拉吉稱，對義大利而言，目前最大的擔憂是財政的可持續性。

『新聞來源／華爾街見聞』