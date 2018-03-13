反對關稅和貿易戰 這位「雷根老臣」或將接替科恩

摘要：據 CNBC，曾為雷根的經濟政策出謀劃策的經濟學家庫德洛，有望接替科恩出任川普首席經濟顧問。他對川普的經濟決議基本支持，但對其貿易舉措存有顧慮，曾公開批評川普的關稅計劃。

作為白宮首席經濟顧問，科恩（Gary Cohn）一直試圖阻止川普的關稅計劃，因此在他離職後誰將接替他的職位，也成為市場關注的焦點。

CBNC 周一援引知情人士表示，經濟學家庫德洛 (Larry Kudlow) 是目前川普對這一職位的首選，而對於庫德洛來說，他也將願意接受川普的邀請。

庫德洛曾在雷根執政期間任職，對於雷根當時的經濟政策制定作出大量貢獻。他還於 1987 年至 1994 年期間擔任貝爾斯登的首席經濟學家。自 2001 年以來，他經常出現在 CNBC 節目上。

在 2016 年美國總統選舉期間，庫德洛曾在稅收以及其他問題上向川普提供過意見。他對川普的經濟決議基本支持，但對其貿易舉措則存有顧慮，曾公開批評川普的關稅計劃。

除了庫德洛以外，上周六《紐約時報》報導稱，白宮正在考慮讓曾在微軟和通用汽車擔任高管的里德爾 (Chris Liddell) 出任川普首席經濟顧問。

目前市場正密切關注川普的選擇，因為這對於川普經濟議程的方向具有很大的信號意義, 尤其是在貿易問題上。如果庫德洛當選，他很可能填補在白宮關於自由貿易支持者的空缺。

此前，科恩被認為是自由貿易倡導者，他曾幫助川普實現歷史性的減稅與改革。但由於不滿川普開徵鋼鐵和鋁的高額關稅，於 3 月 6 日宣布辭去白宮首席經濟顧問一職。科恩的離去，標示者白宮送走最後一個「全球主義者」。

『新聞來源／華爾街見聞』