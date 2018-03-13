美國稅改最大受益者：股民

摘要：瑞銀認為，川普稅改及其推動的股票庫藏股的進一步增長，將給 2018 年美國企業 EPS 增長帶來一半的貢獻，從而推動年底標普 500 指數達到 3150 點，較昨日收盤高 13%。

在瑞銀看來，美股今年仍將繼續上漲，而其關鍵推動力量之一就是川普稅改。

瑞銀股票分析師 Keith Parker 預計，到今年年底，標普 500 指數將達到 3150 點，這比周一收盤價高 13%。Parker 認為，這主要得益於川普的減稅政策及股票庫藏股，這兩大因素對 2018 年非 GAAP 準則下 EPS 增長的貢獻超過一半。

具體來看，Parker 表示，非 GAAP 準則下標普 500 EPS 將從去年 132.50 美元到今年為 157.55 美元，漲幅 18.5%，其中 10.30 美元的漲幅來自於川普減稅政策、3.30 美元來自股票庫藏股，而美國 GDP 增長預計貢獻 6.5 美元。

也就是說, 川普稅改引起的企業減稅，以及海外資金現金回流推動股票庫藏股激增，這所帶來的 EPS 增長是 GDP 增長所帶來貢獻的一倍。

此外，在聯準會升息周期內，在市場下調本益比預期之際，瑞銀卻表示，標普 500 的預期本益比到 2018 年年底會漲至 28.8 倍。

稅改推出之後，美國企業超兆美元的海外利潤流回國內，這成為企業庫藏股重要的資金來源。據市場研究機構 TrimTabs 數據，2018 年至今的美股庫藏股規模達日均 48 億美元，是去年同期的兩倍。

對投資者而言，企業大規模的庫藏股是利多消息，因為在過去幾年中，企業庫藏股一直是推動美股上漲的重要動能。

摩根大通此前曾預計，到今年年底，標普 500 成分企業的股票庫藏股規模將達到創紀錄的 8420 億美元，比去年增長 51%。

『新聞來源／華爾街見聞』