漫威《黑豹》強勢開畫 創IMAX中國三月首週末票房紀錄

上海 2018 年 3 月 12 日電 / 美通社 / -- IMAX China Holding（港交所：1970）今日宣佈由美國迪士尼影業出品、漫威影業製作的超級英雄大片《黑豹》於 3 月 9 日登陸中國內地超 500 家 IMAX 影院，影片上映後延續海外票房強勢表現，首週末收穫約 4600 萬人民幣的亮眼 IMAX 票房成績，創造 IMAX 中國三月首週末票房新紀錄。開片首週末，IMAX 票房在《黑豹》目前中國總票房的佔比表現相當優異，該片票房表現最佳的前 20 家中國影院中有 17 家為 IMAX 影院。截至目前，《黑豹》全球 IMAX 票房已超 7800 萬美元。



IMAX 娛樂首席執行官兼 IMAX 高級執行副總裁格雷格 - 福斯特對此表示﹕「《黑豹》的海外票房佳績延續到中國，在首週末即打破了 IMAX 票房紀錄。衷心祝賀我們的好朋友，賴恩 - 古格勒導演，凱文 - 費奇及迪士尼影業和漫威影業的團隊，創作出如此驚艷的作品，在全球掀起了觀影熱潮。我們期待影片差異化的 IMAX 體驗以及上映後的好口碑會延續其在中國這一重要市場的亮眼 IMAX 票房表現。」



只有在 IMAX® 影院，《黑豹》中約 1 小時的精彩場景將以 1.9：1 的 IMAX 獨家全畫幅格式呈現。與普通影院相比，為觀眾提供多達 26% 的精彩內容並帶來真正身臨其境的觀影體驗。



IMAXR 3D 版《黑豹》經由 IMAX DMR®（數字原底翻版技術）轉制，為觀眾呈現具有符合 IMAX 觀影體驗 ® 標準的無與倫比的影音品質。水晶般清澈的影像、配合量身定制的 IMAX 影院設計，以及強大的數字音效系統，也為電影觀眾營造出一個獨一無二的環境，讓觀眾們真切地感受到「身臨其境」的觀影感受。



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