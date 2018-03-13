建行(00939-HK)與新派公寓合作發起不動產併購基金 初期規模20億

中國大型國有銀行—中國建設銀行(601939-CN)(00939-HK)與國內長租公寓知名品牌新派公寓，周一發起成立一只基於資產證券化的不動產併購基金，初期規模20億元人民幣，後期將根據收購需要擴大規模。

公司新聞稿稱，該基金設立於深圳前海，收購標的將集中在一線及二線核心城市的存量資產或開發商合作定制長租公寓的物業，資產統一由新派公寓進行產品設計及運營。並購基金將由知名私募基金賽富投資基金、新派公寓以及權益投資人組成的專家團隊管理。

建行深圳分行作為基金發起人以及50%優先資金的提供者，參與重大項目決策並提供全面的金融創新支持。投資方還包括曾參與新派公寓類REITs(房地產信托基金)劣後投資的凱銀投資、渤海證券及渤海匯金。另外，還有多家金融機構及知名開發商也在積極磋商成為首批權益投資人。

2017年12月14日，新派公寓權益型房托資產支持專項計劃作為中國首支長租公寓類REITs在深交所掛牌。

新派公寓用四年時間走通了資產從並購到持有，透過REITs實現資產增值以及投資收益的實現。這種模式對於中國存量資產以及開發商自持物業的未來提供了較好的借鑒意義。

2012年成立的新派公寓，是一家致力於打造都市白領新居住方式的連鎖公寓品牌。創立之初，創始人王戈宏還與賽富基金合作，發起成立賽富不動產基金，一期基金收購北京CBD核心區域獨棟物業，並改造成新派公寓全國旗艦店。

(路透上海3月13日)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)