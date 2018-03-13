三大指數尾盤集體回落 權重股企穩態勢愈加明顯

周二，滬深兩市雙雙低開，滬指在銀行股拉擡下出現一波沖高後回落，創業板跌超1%後探底回升。午後，股指維持震蕩格局，臨近尾盤出現一波明顯的跳水行情，跌幅再度擴大。滬指收報3310.24點，跌0.49%，成交額2024億。深成指收報11241.41點，跌0.75%，成交額3000億。創業板收報1872.68點，跌0.52%，成交額1002億。

經過連續的弱勢回調後，權重股企穩態勢愈加明顯，今日以銀行為代表的金融股、以鋼鐵為代表的周期股、以家用電器為代表的消費股走勢相對平穩。盤面上，銀行、汽車、有色、建材、區塊鏈、上海自貿等板塊漲幅靠前。汽車板塊今日大漲，亞星客車(600213-CN)、中通客車(000957-CN)等股漲停，安凱客車(000868-CN)、金龍汽車(600686-CN)等股紛紛上漲。

跌幅榜方面，昨日表現亮眼的獨角獸概念股今日出現大幅回調，保險、券商、航空、次新股、寬帶提速、5G概念等板塊跌幅靠前。

技術上看，滬綜指短期内望在年線上方維持區間震蕩。創業板指在上攻至1900點整數關口後出現沖高回落，這個位置上要一舉突破是有難度的，前期震蕩區間有一定壓力，短期創業板指存在技術回檔需求。後市重點關注下方的缺口支撐以及回踩量能的變化，如回踩時縮量惜售則有望繼續突破。

總體看，今日兩市呈現高位整理格局，以“獨角獸”為代表的前期題材熱點板塊明顯回調。對于後市，源達投顧表示，滬指盤中繼續上攻3340點附近後出現回落，上有壓力下有支撐的格局決定指數快速沖高并不現實，以時間換空間將會是當前的主旋律。雖然創業板盤中一度快速走低，但日線級别上放量突破已經成為必然，當前縮量回踩整固也在情理之中，因此無需過分驚慌，重點關注1858點支撐，如果出現止跌則可以順勢加倉或調倉。策略上，一方面要把握獨角獸與新經濟的主線炒作，一方面也要注重關注熱點驅動，并做好倉位控制。

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