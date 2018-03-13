〈外銀拚金融創新〉瞄準車貸市場 星展銀推全台首創購車數位平台

外銀持續衝刺金融創新服務，繼渣打銀宣布與政大產學合作，進行為期一年的金融科技開發後，星展銀行 (台灣) 今 (13) 日也宣布推出整合找車、賞車與申辦汽車貸款等多元資訊的一站式購車服務數位平台，為台灣首家推出車貸數位服務平台的銀行。

星展銀行（台灣）消費金融處存款暨有擔放款部執行董事宋霖耘表示，近年來台灣中古車市場發展迅速，消費者普遍面臨的問題就是中古車市資訊來源繁雜，且不夠透明化，從找車、實地賞車，到找到理想車款就已耗去許多時間，後續申請汽車貸款的流程更是冗長。

因此，看準台灣車貸商機，宋霖耘說，星展穩居國內車貸前五大銀行之一，這次推出的車貸數位服務平台主要有 4 大功能，包含優質車源篩選、精選車貸推薦、線上車貸試算及維修保養預約，值得一提的是，車貸推薦服務部分，可根據車主的資金需求與還款能力，量身規劃最適合的車貸方案，省下消費這跑多家銀行分行的時間跟精力。

而有鑑於金融科技創新日新月異，渣打銀行日前也宣布與政治大學商學院金融科技研究中心和臺灣財務金融學會合作，進行為期一年的金融科技開發，邀請學生團隊針對無現金社會、應用程式串接介面 (API)、區塊鏈應用、人工智慧應用，及其他相關主題提出創意想法，獲選的學生團隊最高可獲得獎金新台幣 20 萬元。

渣打銀總經理林遠棟表示，全球金融業紛紛致力以金融科技為中心，打造全新的金融創新系統，渣打銀行此次也運用豐沛的國際金融服務專業與經驗，結合政治大學研究團隊以及臺灣財務金融學會，共同簽訂一年的合作計畫，希望能開發出提升台灣金融服務業的科技運用。