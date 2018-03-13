【異動股】智能電視概念股走強 創維數字(000810-CN)等多股漲停

今日，智能電視概念股走強，截止午後發稿，創維數字(000810-CN)漲停報7.58元，鵬博士(600804-CN)漲停報15.15元，樂視網(300104-CN)漲停報6.16元，東方網絡(002175-CN)漲停報8.72元，金亞科技(300028-CN)漲3.96%報4.99元，湖北廣電(000665-CN)漲3.79%報12.06元，中新科技(603996-CN)、TCL集團(000100-CN)、同洲電子(002052-CN)等股均紛紛拉升。

消息面上，AWE2018(中國家電及消費電子博覽會)于2018年3月8日至3月11日在上海舉行，AWE擁有26年曆史，是全球三大家電及消費電子展會之一，堪稱檢驗中國家電産業發展水平的大閱兵。

WE2018吸引了800餘家國内外知名企業，展示了家用電器、消費電子、智能硬件、人工智能等領域的全球前沿發展趨勢和創新産品。在本次展會上多家品牌展出了自己的OLED電視，其中包括創維W9、W8、康佳OLEDV1、LG W8X，以及索尼的A1等。除此以外索尼還展示了最新款的A8F電視，同樣是OLED面板，搭載大名鼎鼎的4K HDR圖像處理芯片進階版，此外銀幕聲場、雙重低音單元和索尼招牌特麗魅彩一應俱全，如此多的OLED電視推出受到了備受關注，讓AWE本身無疑成為OLED電視的一次盛宴。

此外，海爾五代電視在此次家博會上的發布，标志着海爾與阿裡的戰略合作進一步升級，雙方將攜手開啓智教新紀元。

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