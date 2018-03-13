【港股午評】反反覆覆欠方向 請多留意公用股

港股今早繼續反反覆覆，先低開後回升再向下，轉上轉落，足以讓投資者感到頭暈眼花。這也是今年港股的特色，投資者在此市況下需要莫大的耐性，同時嚴格控制注碼。同時要多加留意市場上的強勢股及弱勢股，對強勢股更偏好，對弱勢股要更決絕，兼且出手要快要狠。正所謂「天下武功 唯快不破」，投資者要好好咀嚼這8個字。

恆生指數中午收市報31507點，跌86點，國企指數中午收市報12727點，升30點，成交額為636.44億元。

銀行股是今日絕對市場人士焦點，這當然與農業銀行(601288-CN)(01288-HK)宣布透過發行A股集資千億元人民幣有關。農行集資千億元人民幣的消息公布後，大行反應相當正面，投資者亦願意入市，農行H股勁升逾5%，是四大行中表現最佳。反映出投資者對農行今次集資行動予正面評價。其實內銀股基本質素不俗，可以作長線部署。

當然大型內銀股已累積了相當升幅，投資者可以考慮是否將焦點落入中型內銀股，因為中型內銀股相對較少投資者關注。

當然目前市況未明朗，投資者可以考慮多加研究公用股或高息股。其實在過去一星期，大市整體而言變化不大，只屬上下波動。既然大市方向未明，為何不將焦點落入公用股或高息股。

中港兩地地產股今早紛紛向下，相關股份日前升幅過大，今早回落未見有不正常之處，投資者無需要過份緊張要考慮沽貨。其實市場上並無某一類股份只升不跌，看看近期處於強勢的醫藥股，今早亦告回落。惟有關股份走勢只屬回氣，相信並非是大幅調整的先兆。

2018年3月13日中午12時49分

文﹕張偉倫

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