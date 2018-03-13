【異動股】農業板塊集體拉升 國投中魯(600962-CN)漲停

早盤，農業板塊集體異動。截至發稿，國投中魯(600962-CN)漲停報9.59元，智慧農業(000816-CN)盤中觸及漲停現漲5.84%報4.35元，獐子島(002069-CN)直線拉升漲5.23%報4.83元，農發種業(600313-CN)漲3.89%報3.74元，天山股份(000877-CN)漲3.04%報11.52元，仙壇股份(002746-CN)、民和股份(002234-CN)、益生股份(002458-CN)、新五豐(600975-CN)等個股紛紛走強漲逾2%。

消息面上，十三屆全國人大一次會議13日上午在人民大會堂舉行第四次全體會議，關于國務院機構改革方案的說明中，將組建農業農村部，不再保留農業部。農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題。為堅持農業農村優先發展，統籌實施鄉村振興戰略，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化，方案提出，將農業部的職責，以及國家發展和改革委員會、財政部、國土資源部、水利部的有關農業投資項目管理職責整合，組建農業農村部，作為國務院組成部門。其主要職責是，統籌研究和組織實施“三農”工作戰略、規劃和政策，監督管理種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化、農産品質量安全，負責農業投資管理等。

將農業部的漁船檢驗和監督管理職責劃入交通運輸部。

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