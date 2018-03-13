空軍開火 瞄準Netflix股價將跌回300美元

賣空機構 Citron Research 這次矛頭指向最近當紅企業 Netflix，認為該公司股價將跌回 300 美元，其負面推特推文一出，Netflix 股價就下挫 3%，收跌 10.14 美元至 321.3 美元，盤後續挫。

知名投資人 Andrew Left 週一表示，「一些口袋深的競爭同業會聘請同樣的製作人，並創造出具競爭力的內容，也因為這樣，他們不像亞馬遜那樣有護城河，也沒有谷歌那樣的護城河。」

該公司一月時表示，今年計畫為內容支出 75 億美元至 80 億美元。

但 Netflix 仍有很多支持者，一位華爾街分析師就認為 Netflix 原創內容規模就是很大的競爭優勢。GBH Insights 的 Daniel Ives 上週五對客戶表示，「我們認為 Netflix 仍有獨特的力量，可以讓其內容與銷售觸角在未來 12 至 18 個月成長，並進一步建立其大規模的內容與串流版圖。」他重申對 Netflix 股票給予「高度吸引力」的評價。

雖然 Netflix 週一下挫，但今年至上週五仍上漲了 73%，對比 S&P 500 只有 4% 漲幅，該公司也是在 S&P 500 全體中今年表現最好者。

Netflix 無立即回應。

Left 證實他做空 Netflix 股票。