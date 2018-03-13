傳螞蟻金服消費貸發放量達6000億 過去3個月為建行(00939-HK)3.7倍

彭博引述消息人士報道，螞蟻金服消費者借貸規模最少已經達到6000億元人民幣(950億美元)。消息人士說，從去年初至今，螞蟻金服消費者借貸規模已經增加1倍。報道說，過去3個月螞蟻金服消費者貸款規模幾乎是中國建設銀行(00939-HK)的3.7倍。

業內人士說，內地政府強化監管可能影響螞蟻金服消費者貸款業務增長。彭博資料顯示，螞蟻金服今年只售出107億元人民幣資產支持證券(ABS)，而去年首季度規模310億元人民幣，去年全年發行規模2430億元人民幣。

從2017年至今，螞蟻金服通過花唄和借唄服務，將消費者借貸規模實現翻番。根據知情人士的表達，目前花唄用戶每月平均借款700元人民幣，而借唄用戶每月平均借款3000元人民幣。這種借貸服務多少也刺激了消費者在包括阿裏巴巴旗下的諸多在線電商平台上的消費。

從2017年至今，國內政府也一直在減少消費貸款的ABS配額，螞蟻金服在貸款證券化上也面臨這越來越嚴苛的環境，所以未來螞蟻金服在消費者貸款方面的業務增長速度也或將面臨放緩。(彭博)

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