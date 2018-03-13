「獨角獸」效應 港交所(00388-HK)ADR升1.98元
道指跌逾150點，納指則創收市歷史新高。港股ADR指數按比例計算收報31,563點，跌31點或0.1%。騰訊控股(00700-HK)收報460.09元，較港收市升0.09元，穩企460關。
內地「獨角獸」企業來港上市消息接踵而至，港交所(00388-HK)ADR收報294.18元，較港收市升1.98元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.56元，較港收市升0.16元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.27元，較港收市跌0.13元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.44元，較港收市升0.14元；中石油(00857-HK)ADR收報5.39元，較港收市跌0.04元；中石化(00386-HK)ADR收報6.38元，較港收市跌0.08元。
中移動(00941-HK)ADR收報72.29元，較港收市跌0.26元；聯通(00762-HK)ADR收報9.75元，較港收市跌0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.41元，較港收市跌0.04元。
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