【IPO解碼】馬來“新秀”衝擊港股IPO：數位移動媒體大佬，了解一下？

本月9日，馬來西亞知名移動數位媒體增值服務提供商VertoTechnology申請來港上市的招股文件赫然出現在港交所相關披露系統，這意味著繼去年多家新馬企業來港掘金後，又一家馬來西亞“新秀”公司也要來港股市場分一杯羹了，而這一次前來衝擊港股IPO的Verto Technology還是出自緊隨時代潮流的移動數位媒體行業。



Tips：數位媒體主要透過計算機、電視、公共顯示屏及移動設備等獲取。移動數位媒體指編碼爲機器可讀格式並可在移動設備（主要爲移動電話）上創建、觀看、發布、修改及保存的任何媒體；移動數位媒體增值服務的主要內容類別包括數位圖像、視頻、電子遊戲、音樂及電子刊物等，是數位媒體的重要組成部分。（據VertoTechnology招股書提供的定義）

全馬第二的移動數位媒體增值服務提供商



對于VertoTechnology來說，其于移動數位媒體增值服務行業運營，主營業務分兩大內容：其一是整合及發布數位媒體在內的數位媒體內容服務，包括透過其平台提供多種語言、多個興趣領域及多頻道的數位視頻以及社交聊天服務；其二爲定制化及平台授權服務，以滿足其被授權客戶的特定需求及業務目標。



總部位于吉隆坡的VertoTechnology，除了紮根于大本營馬來西亞，于印度尼西亞雅加達及柬埔寨也有據點。2012年8月，集團開始在馬來西亞提供數位媒體內容服務；2015年6月又于印尼開始其營運；至今年2月在柬埔寨注冊成立了附屬公司EV Cambodia。當然上述三個市場中目前仍以馬來西亞市場的營收貢獻爲最大，于2017財年産生的收益爲1780萬令吉，占總收益約75.6%；而其于印尼的運營在兩年裏都處于一個低水平，2017年收益貢獻僅有約20萬令吉，占2017財年集團總收益的約1%。



數位媒體內容包括萬象，又拓平台授權業務

據悉，VertoTechnology在馬來西亞的數位媒體內容服務在其三個平台DailyTV、Minime及Jukenow總共擁有30個涵蓋10種語言的視頻頻道，這30個視頻頻道又覆蓋12個興趣領域，包括時尚生活類、名人模特、音樂、喜劇、娛樂、喜劇電影、超自然、體育、時尚美容、教育知識、汽車技術以及宗教等，稱得上包羅萬象。三大平台也是“各司其職”，分別爲不同領域服務：

平台授權服務方面，VertoTechnology于去年7月簽訂了首份合約以授權其平台並將其定制以滿足被授權客戶通過互聯網交付其産品或數位媒體內容的需求，服務範圍主要爲定制化及利用平台賺取費用的咨詢服務，包括：産品中有關平台界面管理、內容管理系統設置、串流服務設置、訂戶管理、廣告管理、分析及報告設置及社交媒體整合方面的定制化及賺取費用的咨詢服務。2017財年，Verto Technology平台授權服務産生的收益約爲550令吉，占集團總收益的約23.4%，算是Verto Technology旗下很有潛力的一項新業務了。



雖然VertoTechnology原有業務已經逐漸“開花”，新業務潛力又不錯，但公司整體業績是否真如其業務發展表現得那般樂觀呢？



業績表現波動，盈利能力微妙下滑



從往期業績表現來看，自2015年到2016年，Verto Technology總營收由4175.8萬令吉跌至1739.2萬令吉，大幅縮水58.4%，但歸根究底還算情有可原：由于2015年年末至2016年中期全行業的平台升級項目導致馬來西亞三大電訊公司計費網關暫時中斷或不穩定，進而導致VertoTechnology數位媒體內容服務産生的訂閱費收入減少；而2017年由于平台授權服務業務開展帶來收益及數位媒體內容服務訂閱費增加致使集團年度總收益較2016年增長了35.5%達到2356.5萬令吉：

如上表所示，因應收益的漲跌，VertoTechnology近三年淨利潤也呈波動態勢，但淨利潤率的連續持續下跌又反映出集團整體盈利能力的微妙下滑，而這正是VertoTechnology無法回避的尴尬現狀。



但總的來說，VertoTechnology營運狀況算不上糟糕，從市場擴張及業務發展現狀來看，VertoTechnology目前正處在一個“二次生長期”，其馬來西亞本土市場及業務已開發得相對成熟，2016年訂閱費收入便做到了全馬第二。雖然業績表現波動，但近期營收及淨利潤表現上升，淨利潤率的跌幅也不算大。另一方面，印尼及柬埔寨市場仍有待VertoTechnology前往“拓荒”，加之平台授權服務的新業務方興未艾，公司選擇此時來港上市，確實是一個不錯的時機。



行業市場前景尚在，未來發展仍有空間

那麽VertoTechnology這條發展道路前景如何？



根據Frost &Sullivan提供的市場規模分析報告，隨著移動數位設備及互聯網的普及率越來越高，馬來西亞移動數位媒體市場的收益由2012年的約3.13億美元增至2016年的約4.67億美元，複合年增長率爲10.5%。而Frost & Sullivan預期有關收益將由2017年的約5.26億美元增至2021年的約7.4億美元，複合年增長率爲8.8%，相對成熟的營商環境將有助于移動數位媒體市場的可持續增長：

印尼市場方面，根據Frost&Sullivan提供的數據，2012年至2016年印尼移動數位媒體增值服務市場的收益由2.39億美元增至4.1億美元，複合年增長率爲14.3%，主要歸因于移動互聯網普及率快速提高。Frost&Sullivan預測印尼移動數位增值服務市場的增速在未來會更溫和，預期于2021年將達到6.83億美元，由2017年至2021年複合年增長率爲10.5%：

同時，Frost&Sullivan預期柬埔寨移動數位媒體增值服務市場的收益自2017年至2021年的複合年增長率將達10.8%，至2021年收益將達到8190萬美元，得益于國家移動寬帶的可持續發展該行業在未來將保持穩步增長：

由此可見，VertoTechnology當前三大目標市場馬來西亞、印尼及柬埔寨移動數位媒體市場前景尚算樂觀，尤其印尼及柬埔寨兩大新興市場潛力巨大，對于VertoTechnology而言，無論是開拓市場還是發展自身業務，在未來一段時期仍不缺奮進的空間。



至于業務發展的策略方面，VertoTechnology表示其目標是城市東南亞移動數位媒體增值服務行業的主要參與者並于該地區擴張提供平台授權服務。爲此，集團計劃擴大其提供的興趣領域數目至包括遊戲、連續劇、占蔔及天文學、與名人粉絲俱樂部、體育、豪華遊、時尚相關的更優質內容，以及馬來西亞及印尼的Minime平台大量的名人內容以吸引新訂戶；此外還將邀請馬來及印尼受歡迎的藝人爲Minime代言等。



除了擴大內容範圍，VertoTechnology也有意開發新的平台、改善平台表現及完善現有平台功能並增強其銷售及市場營銷策略。總之，爲圓來港上市夢，VertoTechnology有心翻出更多花樣，至于最後能否遂心如願，就尚待日後揭曉了。



■ 作者｜彭小留

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