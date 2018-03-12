樺漢集團軍2月營收度小月，股價不驚，今年可望逐季成長

【財訊快報／王宜弘報導】樺漢集團軍 2 月業績度小月，樺漢 (6414) 單月以 32.2 億元，較上月減少 12.3%，年增率則因併入 S&T 與 Kontron 業績而達 211.2%；旗下工業網通廠瑞祺電 (6416) 與沅聖 (6638)2 月營收分別以 2.52 億元與 2.92 億元，較元月下滑 18.7% 與 35%。不過，週一(12 日) 三檔個股股價僅即將轉上市掛牌的瑞祺電稍軟，小跌近 1%，但仍守穩 150 元之上，樺漢盤中最高來到 521 元價位，上漲 1.3%，沅聖最高來到 176.9 元，漲幅達 3.7%。



樺漢今年在結合 S&T 與 Kontron 的效應發揮之下，業績翻倍成長，全年挑戰 500 億元大關，可望正式超越研華 (2395)，其 2 月業績雖下滑，但仍優於研華的 29.7 億元，再度奪冠，預計 3 月業績在工作天數回復正常之下回升，單季營收守穩百億，全年業績逐季成長。



法人認為，樺漢除了兩家德國上市公司的效益優於預期之外，瑞祺電與沅聖等轉投資的績效也逐漸攀升，加上博弈與雲端商機顯現，以及鴻海 (2317) 集團工廠自動化加持，成長展望樂觀。而透過成功的併購策略，集團也鎖定樺漢千億元市值目標，希望三年之內達成。



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