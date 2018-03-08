〈友達2018展望〉LTPS擴大應用 車用面板今年營收占比增達10%

友達 (2409-TW) 在中國昆山投資興建低溫多晶矽 LTPS 面板廠，在 2016 年下半年量產後，去年第 4 季達到滿產，創下 1 年內滿載的紀錄，今年預期也將持續滿載，董事長彭双浪今 (8) 日指出，除了手機及高階筆電外，也擴大至車用面板，總經理蔡國新表示，LTPS 車用面板應用除了中控台、儀表板外、還擴及電子後照鏡、抬頭顯示器，目標是今年車用面板占營收比重增至 10%，年增 3 個百分點。

彭双浪表示，面對產業的激烈競爭，友達的三大策略是最適投資、價值轉型及技術創新，透過 smart investment 適度投資優質產能，讓現有產能發揮最大效益，不是不投資而是投資在對的地方，把錢花在刀口上，過去 5 年不含新增產能，生產率提升 20%，主要來自生產技術、設備及智慧製造能力的提升。

他強調，透過智慧製造、智能化生產率及良率提升，對客戶達交率也最好；今年后里 8.5 代線二期月產能 2.5-3 萬片預定下半年開出，主要鎖定 55、65 吋高技術含量的產品，8K 產品則除了 85 吋外，還將增加 75 吋、65 吋。

總經理蔡國新今日表示，從超高解析度 4K2K 面板到 8K4K 面板，友達包括 55 吋、65 吋、75 吋主流尺寸的 8K4K 面板預計今年下半年量產；另外，在 LTPS 的產品包括全螢幕智慧手機及車用面板。

他表示，18:9 全螢幕高屏占比智慧手機已成為市場趨勢，甚至也開始出現 19:9、20:9 的聲音，友達今年除了 18:9 全螢幕之外，還有異形切割技術的加持，將進一步提高手機面板的出貨。

車用面板部分，友達目前在整體車用面板、中控台面板的全球市占率都是 20%，都是全球第 2 大，去年車用面板占營收比重約 7%，今年將增至 10%。