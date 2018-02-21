中鼎拚南向再添戰績 承攬菲國JG Summit煉油石化工程

台灣最大的統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團的南向戰績再添一樁，繼成功承攬馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）工程案後，接續於菲律賓取得 JG Summit 公司（JG Summit Petrochemical Corporation）第一期擴建芳香烴 / 丁二烯萃取單元專案工程，並已於馬尼拉完成簽約。

中鼎主管指出，此一菲律賓 JG Summit 的石化工程案，總金額約 7000 餘萬美元，預計在 2019 年年底完工；同時，目前中鼎除菲國、越南的工程案之外，另有包括新加坡、馬來西亞的地區的新接案，將於近期內完成簽約。

中鼎指出，新承攬此專案為中鼎繼完成菲律賓 Petron 石油公司異構化工場統包工程之後，再度於菲律賓成功承攬煉油石化業工程，奠定重回菲律賓市場的重要里程碑，也為南向政策再添佳績。

中鼎工程指出，菲國 JG Summit 公司擁有菲律賓第一座輕油裂解廠（Naphtha Cracker），是菲律賓重要的本土石化公司，為 JG Summit Holdings 100% 控股的子公司。而 JG Summit Holdings 為菲律賓最大的上市綜合性商業公司之一，業務範圍涵蓋石化、電信、食品、百貨公司、航空、地產開發等行業。

長期深耕東南亞市場的中鼎集團，在技術實績與國際競爭力獲肯定之後，首次與 JG Summit 合作並承攬此一專案。JG Summit 在本案完工後，將與該公司的上游輕油裂解廠及下游聚乙烯廠串聯，為菲律賓當地市場提供更具競爭力的石化產品。