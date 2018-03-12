滬指收漲0.59%創業板指勁升逾1% 普漲格局再現

周一早盤，滬深兩市雙雙跳空高開，滬指僅早盤出現一波拉升，之後便維持震蕩走勢。創業板指在科技股的強勁助力下，盤中一度沖高至1900點關口上方，但未能站穩，午後窄幅震蕩。滬指收報3326.70點，漲0.59%，成交額2479億。深成指收報11326.27點，漲1.17%，成交額3593億。創業板收報1882.41點，漲1.40%，成交額1222億。

盤面上，普漲格局再現，科技板塊依然是今天的熱點，權重板塊的表現相對較弱。有色金屬、建材、電氣設備等行業板塊漲幅居前;锂電池、獨角獸、工業互聯網、生物識别、人工智能等泛科技概念板塊強勢依舊。锂電池板塊今日爆發，板塊内個股迎來久違大漲，正泰電器(601877-CN)、石大勝華(603026-CN)等4股漲停，贛鋒锂業(002460-CN)等多股跟漲。獨角獸板塊再起風雲，龍頭麥達數字(002137-CN)、江南化工(002226-CN)一字板，天華超淨(300390-CN)随後漲停。

跌幅榜方面，銀行、港口、電力和地産等權重板塊整體表現不佳，地産股午後有所反彈。

目前，經濟改革政策利好不斷，資本市場保駕護航，A股市場風險偏好得以有效提振，成長板塊布局的時間窗口仍將持續。随着後市中小創熱點不斷被激活和擴散，賺錢效應還會逐步凸顯，不過在操作上投資者還是要注意各熱點板塊的輪動節奏。建議持續關注高端裝備、消費電子、5G 通信、新能源産業和半導體産業這五條主線。

銀河證券認為，随着兩會消息持續發布，市場情緒逐漸企穩，雖因貿易戰牽制，部分投資者仍懷有擔憂情緒，但受獨角獸IPO快速通道利好等消息帶動，中小創表現持續靓麗，仍可關注超預期政策熱點以及上市公司年報業績發布情況。中長期來看，經濟增長穩中向好，結構持續優化，下遊需求不弱，堅持A股慢牛行情不變。

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