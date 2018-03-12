富銀： S&P 500指數今年迂迴曲折 但將再度站上歷史高點

據《CNBC》報導，富國銀行策略師認為，標準普爾 500 指數將在今年再度走高，僅管過程因波動加劇的關係，將有點迂迴曲折，而在波動性回歸市場，策略師認為 SPDR 公用事業類股 ETF 可望受益。



波動在去年異常低迷，而在最近幾週回歸市場，富國銀行策略主管 Christopher Harvey 認為，此現象將在未來幾個月持續維持，他指出：「我們看到的波動性上升了。」「而現在的問題是，自然水平在哪裡？當 VIX 指數為 12 或 14 時嗎？我們認為會是在 14 至 16 之間。」

「恐慌指標」VIX 指數在 2 月 5 日飆升超過 100％，這是有史以​​來最大的單日變動，道瓊工業指數下跌了 1175 點，最大的單日跌幅。自 2 月初以來，道瓊指數的震盪高達 3000 點，而標普 500 指數高低變化則為 300 點左右。

標普 500 指數走勢

隨著波動的回歸，Harvey 認為有幾個關鍵的關卡需要關注。

他表示：「在短期內，我們認為 2700 點是一個重要的關卡，我們很好地把持住這個關卡，」他補充說，他預計今年標準普爾 500 指數將收在高於 2700 點的水平。

Harvey 對藍籌股的目標為 2950 點，意味著今年整體將上漲 10％，而以目前的 2786 點來看，則是上漲約 6％。

此外，Harvey 認為公用事業可能是波動性回歸市場的贏家，他指出公用事業類股在過去五六個月裡表現不佳，比應有水準低了差不多 20％，隨著波動性升高，我們認為將會出現較長期的風險規避報價，這對我們來說是一個新的主要目標。」

SPDR 公用事業類股 ETF 在 3 月份有小幅增長，在之前的三個月，每個月損失至少 3％。