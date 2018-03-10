美股大漲 但來自債市危險再次浮現

摘要：本周五，10 年期美債殖利率盤中升破 2.9%，創上月聯準會主席鮑威爾首次國會作證以來新高。也是在鮑威爾首秀那天，市場對聯儲今年升息四次預期增強，10 年期美債殖利率重上 2.9%，美國股債雙殺。

增長強勁的美國非農就業數據公布後，美股大漲，但美國公債殖利率也創新高，又一次給美股牛市帶來威脅。

本周五美股盤前公布，2 月美國新增非農就業者 31.3 萬人，創逾一年半新高，較市場預期多增 10.8 萬人。當日美股高開高走，三大股指盤中均漲超 1%。道指一度漲超 400 點，納指和那斯達克 100 指數均創盤中新高。

但在美股高漲的同時，美債價格下挫、殖利率上揚，顯示強勁的就業數據讓投資者預計，聯準會可能加快升息步伐，今年升息次數可能超過去年的三次。

基準 10 年期美國公債殖利率盤中升破 2.9%，一度漲至 2.9121%，創今年 2 月 27 日聯準會主席鮑威爾首次在國會作證以來新高。

對利率政策更為敏感的 2 年期美債殖利率一度漲近 3 個基點，漲至 2.2825%，創 2008 年 9 月 19 日以來盤中新高。

從近期美股表現和市場人士警告看，美債如此猛漲顯然不是美股的好消息。



華爾街見聞此前提到，按照新債王 Jeff Gundlach 的說法，2.63% 的殖利率是美國十年期公債的紅線，一旦突破這一紅線，不僅美國公債承壓，連年高歌猛進的美股也可能遇到較大風險。

實際上，美股上月已經在市場預期聯準會加快升息步伐、美債殖利率高漲時上演股債雙殺。

最近的一個例子就出現在鮑威爾國會首秀那天。當地時間 2 月 27 日，道指深跌 300 點，標普 500 扭轉了連漲三天的走勢；美元重回 90 關口，10 年期美債殖利率突破 2.90%，黃金觸及兩周新低。

華爾街見聞此後文章指出，投資者對鮑威爾的國會證詞偏於鴿派解讀，但各類資產走勢在聽證會開始以後反轉，聽證會上鮑威爾「重申」或者「堅定」了對經濟和通膨前景的預期，這讓市場預計聯儲更有可能加快升息，鮑威爾在暗示更快升息、他沒有明確否認今年升息四次就等於給這種升息節奏敞開大門。（更多分析，詳見《股債雙殺是如何發生的？一文讀懂鮑威爾國會首秀》）

不過華爾街見聞另有文章稱，有人將 3% 的 10 年期美債殖利率視為紅線，認為一旦超過，股市虧錢的機率就開始攀升，而 Fundstrat Global Advisors 管理合夥人 Tom Lee 強調，以史為鑑，4% 才是關鍵位置。屆時，股票本益比會開始承壓，就像是上世紀 60 年代那樣。

『新聞來源／華爾街見聞』