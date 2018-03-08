普丁的選前訪問：沒有俄羅斯的世界 意義何在？

俄羅斯總統普丁 Vladimir Putin 週三 (7 日） 對美國總統川普表示讚賞。

受俄羅斯國家電台採訪時普丁提道，雖然對美國政治體系會「自食其果」感到非常失望，但稱讚川普為一位偉大的溝通者，稱川普「給我留下非常好的印象」。

普丁認為川普為一個「均衡發展」的人才，很容易便理解各種問題的根本，並聽取參謀及各方意見。同時，也認為川普為一個「有機會談判、尋求妥協」之人。兩位領導人去年在國際峰會上曾會面過。

俄羅斯總統普丁還指出，他在去年 7 月份德國漢堡舉行的 G20 峰會晚宴期間，花了一段時間與川普夫人 Melania Trump 交談。普丁對她與意大利總理妻子提道「關於西伯利亞和堪察加半島，關於捕魚... 關於堪察加的熊和遠東的老虎」等事宜。

「我誇大了某些事情」，行動愛好者普丁笑著說，「談論釣魚，必不禁要誇大」。電台開玩笑地問否試圖招募這些女性時，前俄羅斯國家安全委員會 KGB 會員的普丁回答，「不，我很久以前就收手了 ... 雖然我喜歡這樣的工作」。

週三 (7 日) 1 美元兌 56.83 俄羅斯盧比 (RUB)

美元兌盧比日線趨勢圖 / 圖：xe

普京隨後改變了話題，提道對美國政治制度的沮喪，認為「已經表現其低效率，並在自食其果 ... 與這樣的系統進行互動非常困難，因為這是不可預測的」。

美國國會和聯邦調查局 FBI 正在對川普與俄羅斯選舉操控的「通俄門」事件進行調查，俄羅斯希望與華盛頓達成緩和與更好的合作關係。普丁認為一切的一切都是為了減少競爭國家，因為「俄羅斯是個強大的國家，而沒有人喜歡競爭」。

對於 2014 年 2 月烏克蘭對俄羅斯友好的總統被驅逐期間的大規模抗議活動事宜，普丁譴責了美國一番，提道當時是美國先要求俄羅斯協助說服當時的總統維克托亞努科維奇 Viktor Yanukovych 不要對抗議者使用武力，然後「粗暴而公然地」欺騙俄羅斯，贊助境內「政變，爾後俄羅斯通過在烏克蘭克里米亞半島進行的全民公投來回應，而結果是絕大多數人投票希望回歸俄羅斯。

普京說「很少人預測我們能夠如此迅速和堅決地採取行動，尤其是如此勇猛的決策」。認為俄羅斯將「贏得長期的勝利」，擊敗看衰的旁觀者。

俄羅斯將於 3 月 18 日進行大選，民調顯示普丁的獲勝幾率相當高。

上週發表了大量新型俄羅斯核武器的普丁，也表示希望永不使用核武器 - 但警告說，如俄羅斯受到核襲擊，將會進行實體的報復。「如果有人做出摧毀俄羅斯的決定，那麼我們有合理的回應權」。

最後，他總結了一番，「是的，核能戰爭將意味著人類及整個世界的災難，但作為俄羅斯公民和俄羅斯的國家元首，我會問：如果沒有俄羅斯的世界，世界存在的意義何在？」