習近平當永久主席 99%贊成 竟有2票反對 3票棄權

第 13 屆全國人大一次會議昨 (11) 日下午在人民大會堂舉行第 3 次全體會議，會議以 2958 贊成高票表決通過憲法修正案草案，僅有 2 票反對，3 票棄權，1 票作廢，贊成率 99%。

「習近平新時期中國特色社會主義思想」寫入憲法，各級監察委成為國家權力部門，而備受關注的國家主席、國家副主席的兩屆任期限制也告刪除，中國最高領導人黨、政、軍「三位一體」任期不再受限，大陸國家主席習近平可延任到 2023 年之後，意味著中國進入習近平時代。

香港《明報》報導，會議應出席代表 2980 人，實際出席 2964 人，出席人數符合法定人數，原缺席 17 人，不過會議開始後，湖北團有 1 名代表及時趕到，會議最終缺席 16 人。大會主席團常務主席、執行主席王晨主持會議。代表首先通過了由 35 名代表組成的總監票人、監票人名單。

依據憲法及相關法律法規，表決憲法修正案草案，採用不記名投票方式，需全體代表 2/3 以上贊成票方獲通過。會場設有秘密寫票處及 28 個票箱。此前，八二憲法修訂及以往的修憲過程中，均採用不記名投票表決。

昨日下午 3 時 59 分許，工作人員宣讀計票結果：贊成 2958 票，反對 2 票，棄權 3 票。大屏幕顯示投票結果時，同時顯示有 1 張無效票。依據投票結果，憲法修正案贊成率超過 99% 獲得通過。王晨宣布憲法修正案通過時，全場掌聲雷動。

憲法修正案獲通過，中共十九大確立的「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入憲法，入憲的還包括前中共總書記胡錦濤提出的「科學發展觀」。

此外，自去年起成立的各級監察委，其憲制地位亦獲確認。作為監察公職人員的權力部門，各級監察委獲得制憲地位後，中國的權力格局也由原來的「一府兩院」(中央政府及最高法院、最高檢察院) 變為「一府一委兩院」。同時，刪除憲法中關於國家主席、國家副主席「連續任職不得超過兩屆」的限制，意味着中國國家主席任期將不再受任期限制。

由於修憲事關重大，這次修憲案的表決方式，參照 2004 年上次修憲的表決方式採取「無記名投票」方式表決，不用「電子按鈕」表決。1988 年、1993 年、1999 年全國人大會議上表決憲法修正案草案，也是按此方式進行。

憲法修正案通過後，中共機關報《人民日報》刊發社論表示，這是時代大勢所趨、事業發展所需、黨心民心所向，是推進全面依法治國、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措，對更好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重大作用，為實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢提供有力憲法保障，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

中央社報導，各國反應低調，基於不干涉他國內政「連任事實」尚未發生下，外國政府多保持沉默。美國白宮發言人僅稱「由中國自己決定」，國務院表示「強大的制度比個別領導者更重要」。

美國、日本、歐洲、台灣等輿論則聚焦修憲恐讓習近平於 2023 年續任國家主席變成「終身制」的政治衝擊；甚而重新檢視鄧小平當年廢除領導幹部終身制的歷史原由，目的在佐證終身制是開歷史倒車。