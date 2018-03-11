中國金洋(01282-HK)去年多賺86%末期股息0.51仙

中國金洋(01282-HK)公布，截至2017年12月31日止年度收益28.25億元，按年增加184%；公司權益持有者應佔溢利8.69億元，按年增加86%；每股基本盈利3.90港仙；建議派發末期股息0.51仙。

自動化分部收益增加10.7%，增至約6.13億元，佔集團總收益的21.7%。金融服務分部的收益增加71.6%至約1.458億元，佔集團總收益的5.2%。該業務所產生的經營溢利約6440萬元。製造分部的收益於年內錄得約1.229億元，較去年增長111.5%，佔集團總收益4.3%。該業務於年內產生經營虧損約6100萬元。該業務包括來自新能源產業及發光二極(LED)製造業務的收益約1.207億元。物業投資及發展分部的收益於年內錄得約14.127億元，貢獻了集團總收益的50%。證券投資分部的收益約為5.309億元，佔集團總收益的18.8%。

年內毛利明顯增長84.1%至約8.713億元(2016年度為4.734億元)，而毛利率則下降至30.8%(2016年度為47.5%，是次變動主要由於較低毛利率的房地產發展分部抵銷了較高毛利率的金融服務和證券投資分部。

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