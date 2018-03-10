路透：歐央行或在2019年中期升息，今年6或7月修改前瞻指引

摘要：路透援引三名接近決策層的消息稱，在本周會議上，歐央行內部工作人員給出了一個場景，即在今年底徹底結束 QE 買債後，2019 年中期開始升息，6 月或 7 月會在政策聲明中修改前瞻指引。這與彭博社昨日給出的購債結束時點一致，但歐元區南北部國家對具體升息時間存在爭議。

追隨聯準會貨幣政策正常化的腳步，歐洲央行將要終止 QE 量寬買債和開始升息的消息層出不窮。

最新消息顯示，路透社援引三名接近歐央行決策層的消息稱，在本周的議息會議上，歐央行內部工作人員給出了一個場景，即在今年底徹底結束 QE 買債項目後，2019 年中期開始升息。

有關 QE 量寬項目的終止時點，與昨日彭博社消息釋放的信號相同。華爾街見聞曾提到，彭博社消息稱，歐央行內部工作人員預測今年第四季的總資產購買總額為 300 億歐元，較現有買債速度減少 2/3（即 9-12 月平均買債 100 億歐元 / 月）。在這個「短期縮減」後，QE 在年底徹底停止。

事實上，周四的歐央行政策聲明主動去掉了被稱為「寬鬆偏見」的措辭，即不再承諾當經濟前景惡化或市場動盪時擴大買債規模 / 時長。這一舉動被主流媒體解讀為：歐央行對歐元區經濟的自主發展更有信心，也是邁向逐步退出危機後寬鬆政策的必經之路。

不過路透社消息傳遞出了更為複雜的決策信號，主要由於歐元區南北部國家對退出量寬和升息的意見不一。更富裕的北部國家管委（以德國為首）喜歡上述假設，但南部國家更為謹慎，擔心借貸成本高企和歐元走強，會加重當地政府的債務負擔，也不利於南部國家經濟發展。

消息還稱，周四去除「寬鬆偏見」的措辭代表管委中的鷹派勝利。雖然行長德拉吉在記者會上表示，25 位管委一致同意去除這個措辭，鴿派管委還是懷疑通膨能否持續邁向 2% 左右的中期目標。歐央行也重申，只有通膨處於持續接近目標的路徑，才能作為停止 QE 買債的前提。

路透社的消息稱，4 月的歐央行會議不太可能調整有關終止 QE 的聲明措辭，但很可能在 6 月或 7 月作出調整。歐央行內部已經普遍達成共識，即 QE 買債應該緩慢走向終結。不過，鷹派管委希望能清晰定義出，在購債結束到升息之前的時間長短，但鴿派認為不急於解決這個問題。

從已知的多方資訊可見，在今年 9 月底 QE 項目原則上的時限到了以後，歐央行傾向於不會立即停止買債腳步，而是有一個為期 3 個月左右的過渡期，緩慢停止購債規模。而明年中旬開始升息，也符合路透社和彭博社對經濟學家的問卷預期，對這個節奏歐央行感到也較為舒適。

BayernLB 高級分析師 Wolfgang Kiener 對財經媒體 CNBC 表示，不排除歐央行在今年晚些時候的快速行動。如果對目前政策聲明中「利率會在凈購債項目結束後較長時間保持現有水平」的措辭，刪除速度快於市場預期，代表 9 月也許徹底結束 QE 買債，升息也會比市場預期要早。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 德拉吉的勝利：歐央行邁出了鷹派一步，歐元卻沒漲》提到，彭博、路透、英國《金融時報》給出的預期都是，最早從 2019 年第二季開始上調隔夜存款利率 10 個基點，即歐央行正式開啟升息，這可能就要求（也預示）QE 量寬購債在今年底結束。

彭博給出的時間表顯示，第三季設定 QE 終止日期 + 調整利率前瞻指引；第四季起購債規模減為零；明年第二季起上調隔夜存款利率；到期證券本金再投資貫徹到 2020 年。

『新聞來源／華爾街見聞』