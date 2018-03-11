川普關稅「大棒」即將落下 歐盟日本也在尋求豁免

摘要：加拿大、墨西哥和澳洲已經獲得美國鋼鋁關稅的豁免，歐盟稱自己也必須獲得豁免，日本則擔憂關稅政策擾亂全球市場。川普回應稱，如果歐盟放棄「可怕的」關稅和壁壘，美方也有可能放棄自己的。

作為美國「長期的安全夥伴」，歐盟和日本都在爭取美國高額鋼鋁關稅的豁免。

歐盟、日本和美國的貿易官員在周六會晤，歐日方面向美方表達了關稅豁免的需求，但會議未就具體豁免達成結果，相關討論將在下周繼續進行。

歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 會後在推特上稱，與美國貿易代表萊特希澤就鋼鋁關稅問題進行了「坦率」的討論。「作為美國緊密的安全和貿易夥伴，歐盟必須排除於這一關稅。尚未有明確的豁免程序，下周還將繼續相關討論。」

日本經濟產業大臣世耕弘成周六會後稱，他依舊希望日本能獲得豁免。世耕弘成稱關稅政策「會擾亂全球鋼鋁市場，帶來負面影響」。但美國貿易代表並未明確表明日本是否能獲得豁免。

對於歐日的訴求，美國總統川普也及時在推特上做出了回應。他稱歐盟國家為「在貿易上對美國非常糟糕的國家」，並稱如果歐盟放棄「可怕的」關稅和壁壘，美方也有可能放棄自己的。川普還提到了對汽車等其他商品徵稅的可能。

川普上周四正式宣布，對進口鋼鐵和鋁徵收 25% 和 10% 的高額關稅，15 日後生效。北美自由貿易協定的加拿大和墨西哥兩國被排除在外，周六，澳洲也獲得這一關稅的豁免。

美國方面，財長姆努欽此前提到，會考慮進一步豁免其他國家，但並非所有訴求都會被處理。

在理性情況下，一些國家的訴求將在 15 天內（關稅措施正式生效前）得到處理，因為他們不會受到關稅的衝擊。我不是說每個國家的訴求都會被處理。

對於鋼鋁關稅，歐盟方面的態度更強硬。關稅政策的消息傳出後，歐盟警告已經做好準備，對美國出口到歐盟的 28 億歐元商品實施 25% 的報復性關稅，還會考慮就美國的行為向世貿組織提出申訴。

在周六會後發布的聲明中，歐盟特別指出，歐盟和日本都是美國「長期的安全夥伴」。

相比之下，日本似乎更有望獲得關稅豁免。川普隔夜發推稱，在此前和日本首相安倍晉三的對話中，討論了美日「開啟更好的貿易」。「（美國和日本）現在有 1000 億美元的貿易逆差，不公平也不可持續。」

相比於怒斥歐盟的「可怕關稅」，川普對日本方面的表態相對溫和。官方數據顯示，美日 2017 年的貿易逆差約在 650-680 億美元間。

『新聞來源／華爾街見聞』