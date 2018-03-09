與大台北不同調　桃竹地區房價尾勁好強

【文 / 住展雜誌】

近一年來，大台北地區房價緩慢下挫，但桃、竹地區卻走出不同的路，不僅近一季房價呈現反彈，近一年來房價表現更是意外亮眼，年增幅已由黑翻紅，出現正成長……

據住展雜誌統計，北台灣各縣市Ｑ３新成屋、預售屋房價漲多跌少，但到了Ｑ４卻變成跌多漲少；其中，新北市、基隆與宜蘭地區Ｑ４房價走弱，桃、竹地區逆勢反彈，價格表現上明顯比大台北地區更為強勁。

成交有起色 北市房價穩

最受關注的台北市，由於Ｑ４買氣回升、市況止穩，進一步降價的建案減少，房價維持在八三點三萬／坪不動，與Ｑ３相同水準，惟近一年來北市房價還是呈現下跌的，只是年跌幅已不到一個百分點。

從北市近一季、乃至於近一年的房價變化來看，價格確實是止穩了，跌幅並未再擴大，但仍看不到強勁反彈的訊號。因為成交回升的關鍵是價格上的誘因，但若是堅持賣高價的建案，市場接受度差，顯示追價意願並不足，無法支撐房價上揚。

新北市Ｑ４房價為三八點五萬／坪，季跌幅約一點五三％、年跌幅約三％，房價已創下波段新低，主要是新興重劃區讓利風潮盛行，降價案大舉推出，帶動周邊區域房價修正，尤其是板橋江翠北側、土城暫緩發展區最為顯著。

不分淡旺 基宜都跌

按過去經驗而論，冬天是基隆房市淡季，原因是入冬基隆濕冷多雨，看屋人氣會驟降；但冬季是宜蘭房市旺季，因為宜蘭盛產的溫泉住宅，強銷期正好是冬天。

惟讓人跌破眼鏡的是，基隆與宜蘭房市雖有淡旺季之別，但房價卻一致走跌。其中，基隆房價跌至十九點六萬／坪，與同年Ｑ２創下的新低點相同，宜蘭Ｑ４房價則壓低至二十三萬／坪。

宜蘭去年Ｑ４新推出的溫泉建案極少，再加上單價偏高，難以攏絡人氣，買氣也跟著卻步。需注意的是，宜蘭房價不僅連兩季下滑，且近一年房價由正轉負，是金融海嘯以後首見，房價似乎已由強勢轉為弱勢。

桃竹甩尾 氣色紅潤

但離開北北基宜後，桃竹地區卻呈現不同的風景，房價表現相對強勢。桃園Ｑ４房價上揚至二二點七萬／坪，年漲幅接近一％。但從反彈力道來看，桃園房價仍舊偏弱，且主要行政區桃園房價修正壓力仍沉重，如中路、經國等重劃區價位持續緩慢下修，房市缺乏有力的領頭羊帶頭上攻。

新竹房價是北台灣近一年走勢最強的地方，Ｑ４房價來到二二點九萬／坪，季漲幅約逾二％、年漲幅則超過三％。新竹蛋白區房價持續上揚，尤其是都市計畫外的數個新興自辦重劃區，透天厝單、總價都不低，但竹縣竹北、竹北東區等蛋黃區房價卻紋風不動。

整體而言，北台灣房價還是維持盤整修正的形態，且波動幅度越來越小，每個縣市單季波動幅度不超過三％、年度波動幅度不超過四％。由於房價變動幅度極小，買、賣雙方處在一個互磨耐心的階段，賣方不願再大降，買方則不想多加價，預料這種拉鋸的心態未消失前，房市仍難走出盤整的格局。

本文摘自 2018 年 2 月 5 日出刊之《住展雜誌》431 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「2018 完工重大建設一覽」、「在地建商力抗房市寒冬」、「凶宅，和您想的不一樣！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 431 期

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