A股上市公司女掌門近半為60後 最年輕的才24歲

在 A 股市場，女性出任董事長的 A 股公司有 178 家，掌控著高達 2.51 兆元人民幣的總市值。而這些 A 股上市公司女性掌門人有近一半為 60 後，碩士以上學歷高達 6 成，其中 1994 年出生的 * ST 雲網董事長陸湘苓，是唯一一位 90 後，也是目前年紀最輕的女性董事長。

《北京青年報》報導，在 A 股上市公司中，由女性出任董事會秘書的公司有 928 家，占比 26.52%，超過 1/4，成為女性高管在上市公司占比最大的一個亮點。

東方財富 Choice 資料顯示，截至 3 月初，A 股高管職位中，女性出任董事長的 A 股公司有 178 家，占比 5.09%，總市值高達 2.51 兆元 (人民幣，下同)，平均每位女性董事長掌控 141.1 億市值；女性出任總經理的 A 股公司為 227 家，占比 6.49%。

值得關注的是，有 3 家市值超過 1000 億元的公司由女性董事長掌管，分別是中信銀行、格力電器和保利地產。其中，中信銀行較去年同期市值縮水 34 億，仍以 3303 億元的市值位列第 1；其次為格力電器，市值高達 3111 億元，在過去 1 年中市值暴增 1413 億元，增長幅度達 83.24%；保利地產在過去 1 年中，市值從 1122 億元，增長至 1827 億元，變動幅度為 62.87%。

女企業家掌管的市值最大的 10 家 A 股公司還包括：立訊精密、藍思科技、恒力股份、江粉磁材、東方園林、東方明珠、新湖中寶。

女性出任總經理的 A 股公司市值最大的 10 家分別為：格力電器、五糧液、長城汽車、立訊精密、藍思科技、康得新、華僑城 A、天齊鋰業、巨人網路、恒力股份。女性出任財務負責人的公司相對較多，達到 1064 家，占比 30.41%。

A 股上市公司女性當家人有近一半為 60 後，碩士以上學歷高達 6 成。資料顯示，由女性出任董事長的 178 家 A 股公司中，174 位女性董事長公佈了年齡。其中，有 83 名女性董事長為 60 後，占比接近一半。70 後占比 30.46%，50 後占比 14.94%；有 7 位女性董事長為 80 後，占比 4.02%。1994 年出生的 * ST 雲網董事長陸湘苓，是唯一一位 90 後，也是目前年紀最輕的女性董事長。

在 219 位公佈了年齡的女性總經理中，60 後仍為占比最高的群體，共有 103 名，占比達 47.03%；70 後占比 31.51%，80 後和 50 後分別占比 11.42%、10.05%。

大多數 A 股女性董事長為高學歷者，碩士以上學歷占比達 61.4%。東方財富 Choice 資料顯示，有 171 位女性董事長公開了最高學歷，擁有碩士學位的董事長共有 97 人，占比 56.73%；擁有博士學位的有 8 人，占比 4.68%；有 40 人為本科學歷，占比為 23.39%。