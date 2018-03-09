【異動股】工業互聯網概念股走強 用友網絡(600588-CN)漲超8%

午後，工業互聯網概念股走強。截至發稿，用友網絡(600588-CN)漲8.46%報42.7元，東方國信(300166-CN)漲7.94%報17.68元，海得控制(002184-CN)漲7.43%報18.5元，漢得信息(300170-CN)漲6.57%報16.07元，黃河旋風(600172-CN)漲5.24%報9.44元，華勝天成(600410-CN)漲4.49%報12.10元，寶信軟件(600845-CN)漲4.28%報26.80元，匯川科技(300124-CN)漲4.05%報32.88元，東土科技(300353-CN)漲4%報19.0元，維宏股份、啓明信息、等個股集體拉升。

消息面上，據證監會官網3月8日晚披露，廣受矚目的富士康工業互聯網股份有限公司首發申請獲得通過。根據富士康股份招股書預披露文件描述，富士康股份目前是全球領先的通信網絡設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計制造服務商，可以為客戶提供以工業互聯網平台為核心的新形態電子設備産品智能制造服務。一直以來，公司緻力于為企業提供以自動化、網絡化、平台化、大數據為基礎的科技服務綜合解決方案，引領傳統制造向智能制造的轉型。

近幾年，國家及各政府部門相繼出台有關傳統制造業向智能工業升級的産業政策和規定，包括《中國制造2025》等。富士康股份積極響應《中國制造2025》戰略規劃要求，在新一代電子信息産業領域匯集研發實力，聚焦電子智能制造的前沿技術，緻力于新産品的研發創新與生産實踐。

工業互聯網體系中，處于産業鏈重要地位的三個細分領域工業軟件、工業雲平台、工業大數據有望獲得快速發展。漢得信息、黃河旋風等均積極布局工業互聯網業務，啓明星辰注重于工業互聯網安全。

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