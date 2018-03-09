【異動股】區塊鏈概念股快速拉升 飛天誠信(300386-CN)等股直線漲停

今日早間，随着科技股再次全面走強，區塊鏈概念股盤中異動快速拉升走強，截止發稿，飛天誠信(300386-CN)漲停報16.98元，禦銀股份(002177-CN)漲停報5.23元，遊久遊戲(600652-CN)盤中直線拉升漲停報7.36元，巨人網絡(002558-CN)漲5.84%報35.32元，暴風集團(300431-CN)漲5.78%報29.28元，宣亞國際(300612-CN)漲5.54%報56元，信雅達(600571-CN)、四方精創(300468-CN)等股紛紛跟漲超4%。

中金公司9日早間發布關于區塊鏈的研究觀點稱，區塊鏈具備颠覆者潛質，但需警惕烏托邦故事下的泡沫風險。建議應當抓住區塊鏈技術發展機會，關注真正在做技術研究和商業探索的公司，同時理性看待區塊鏈技術的落地進度和應用場景，并且關注加密貨币的過度炒作、ICO的違規亂象和概念宣傳帶來的投資風險。

此外，央行行長周小川今日上午在回答記者提問時表示，數字貨币發展有技術上的必然性。未來可能紙質、硬币這些會逐漸縮小，甚至不存在。要慎重發展數字貨币。研發數字貨币要經過充分測試，可靠後再推廣。有些數字貨币走向虛擬資産交易，這個方向要慎重。

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