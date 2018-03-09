【異動股】5G板塊繼續拉升 中富通(300560-CN)等3股漲停

午後，5G板塊繼續拉升，截止發稿，創意信息(300366-CN)漲停報11.63元，中富通(300560-CN)漲停報30.01元，潤健通信(002929-CN)漲停報55.70元，星網銳捷(002396-CN)大漲6.83%報24.08元，中光防雷(300414-CN)漲6.37%報18.87元，大唐電信(600198-CN)漲6.23%報8.53元，順網科技(300113-CN)漲5.99%報23.87元，中通國脈(603559-CN)漲5.12%報35.11元，光迅科技(002281-CN)、國民技術(300077-CN)、朗瑪信息(300288-CN)漲逾4%，吉大通信(300597-CN)、武漢凡谷(002194-CN)等均紛紛漲超3%。

消息面上，全國人大代表、中國信息通信研究院院長劉多接受記者采訪時表示，5G第一版國際标準將于今年6月完成。中國5G研發試驗第三階段將于今年年底前完成，重點是系統驗證。此外，中國已啓動5G應用征集大賽，向全社會征集5G特色創新應用。

網絡的質量和速度決定着數字經濟發展的質量和速度。3G跟跑、4G并跑的中國，正努力在即將到來的5G時代實現領跑。劉多說，中國在全球最早啓動5G試驗，在北京懷柔建設了全球最大5G試驗網絡，加速産業鏈的合作與技術的成熟。目前，中國提交5G國際标準文稿占全球32%，牽頭标準化項目占比達40%，無論是推進速度還是質量在全球範圍内均屬較高。

“此外，我們還在積極探索5G應用和商業模式，加快5G應用于相關場景。”劉多說，2018年是5G标準确定和産品研發的關鍵一年，中國將注重“标準、研發與試驗”同步開展。

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