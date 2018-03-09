無人接盤！玩具零售巨頭反斗城將申請清算美國業務

摘要：由於未能尋得買家，也未能與債權人達成重組協議，反斗城準備關閉所有美國門店，申請清算美國業務。該公司英國及歐洲分支尋求出售。但亞洲業務正蓬勃發展。

屬於全球最大玩具零售商反斗城（Toys 『R』 Us）的時代真的過去了。

周五，據美國 CNBC 等多家媒體報導，由於遲遲未能尋得買家，也未能與債權人達成債務重組協議，反斗城準備放棄通過破產進行的重組努力，關閉所有美國門店，申請清算美國業務。

反斗城在 9 月宣布申請破產保護，計劃為其 50 億美元債務進行重組，休整其門店和營運，並繼續將玩具業務作為主業。

最近，這家玩具零售商宣布，計劃關閉 184 家美國門店，相當於全美 800 家店面中的 20% 左右。

華爾街日報稱，反斗城最快將於下周一宣布對美國業務的清算消息，具體有多少資產進入清算程序將取決於其接收到的投標規模。

反斗城的業務清算只存在於美國業務，不包括分布在世界其他國家和地區的分支。

截至目前，該公司的英國業務已經討論出售和拆分。歐洲分支正在尋找買家。尚不清楚加拿大分公司的情況。

令人意外的是，相比於美國業務的慘澹，反斗城的亞洲業務卻在蓬勃發展。

美國媒體去年 10 月中旬報導稱，反斗城在申請破產之後的次月為其不斷擴張的亞洲業務尋求上市融資，其中包括在香港證交所 IPO 掛牌上市。知情人士表示，其亞洲業務的上市估值或將高達 20 億美元。

早在去年中報季，玩具反斗城的全球營收分布中就已透露出了將重心轉向亞洲的信號。

去年 4 月 11 日，玩具反斗城宣布將日本業務和亞洲業務合併為一家企業，新企業中玩具反斗城控股 85%，而其亞洲合資夥伴零售企業馮氏兄弟控股 15%。

重整之後，玩具反斗城亞洲將在大中華地區、日本和東南亞市場擁有逾 400 家門店，而營業方針也着重於創造營收增長和重塑「反斗城」品牌。

整個亞太地區的傳統玩具與非電子遊戲市場規模達 207 億美元，而玩具反斗城亞洲占據的市場市佔率穩居第一，達到 20%，而其他的市場競爭者的規模都只有 1% 左右。

『新聞來源／華爾街見聞』