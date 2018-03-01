英玩具反斗城遭接管 3000員工恐被裁

美國大型玩具零售商玩具反斗城 (Toys R Us) (TOY-US) 去年申請破產保護，英國的業務亦連年虧損，在未能成功賣盤後，昨 (28) 日正式被接管。擔任接管人的金融諮詢公司 Moorfields 表示會逐步關閉分店，並繼續尋找買家，約 3000 名員工面臨裁員危機。

香港《文匯報》綜合報導，外電援引 Moorfields 合夥人托馬斯表示，目前在英國各地逾 100 間分店會繼續營業，直至另行通知。他表示，會在未來數周開始陸續關閉分店，並促銷庫存的貨物。至於會否關閉所有分店，目前未有決定。Moorfields 會繼續尋找買家，而英國以外的分店不受這次接管影響。

另據彭博引述消息人士報導，馮氏集團或全購玩具反斗城亞洲餘下的 85% 股權，料估值至少達 10 億美元 (約 78.3 億港元)。該集團目前持有玩具反斗城亞洲業務的 15% 股權。

消息人士指出，馮氏集團正尋求引入合作伙伴聯合購買有關股份，又指一旦有關交易能夠達成，馮氏集團或於 1-2 年後將玩具反斗城亞洲業務上市。玩具反斗城及馮氏集團均拒絕置評。玩具反斗城去年將旗下日本業務合併於亞洲板塊，目前亞洲區分店網絡超過 400 間。

馮氏集團在全球逾 40 個國家僱用 39900 名員工，截至 2016 年 12 月的總營業額超過 225.1 億美元。該集團旗下有利豐 (0494-HK)、利標品牌(0787-HK)、利亞零售(0831-HK)、利邦控股(0891-HK) 等上市公司。

玩具反斗城的英國業務於過去 8 個財政年度，有 7 年錄得虧損，部分債權人去年 12 月同意重組方案，但最終仍無法避過被接管命運。由於銷售額差，可能無法繳交 1500 萬英鎊稅款。