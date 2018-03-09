周小川稱人行將在新金融監管起到重要作用 過去體制存在空白須彌補

綜合路透在內的中外媒體報導，現年 70 歲、擔任中國人民銀行 (央行) 行長長達 15 年的周小川，週五上午 10 時在出席名為「金融改革與發展」中外記者中時，他提到，「人民幣國際化促進中國對外開放，從中國國際收支平衡和外匯形勢來講，外匯儲備並沒有大的變化，而整個金融市場其他方面的聯通也會有所增強，中國將穩步漸進推進資本項目可兌換。」周小川表示，央行將在新的金融監管中起到更重要的作用。過去監管體制存在一些空白，需要盡快彌補。已經發生的金融機構和準金融機構風險要抓緊進行處置，以維繫金融機構的健康。要增強各個金融機構和監管的協調，提高監管的效率；研究雙峰監管體制，但目前還是要觀察一段時間，但不是說就要採用雙峰監管；總量上已進入穩槓桿和逐步調降槓桿的階段，穩槓桿和降槓桿趨勢很明確。



這是周小川 2002 年底成為央行行長以來，第 14 次、也是從 2007 年起連續第 12 次亮相全國兩會記者會，與他一同出席記者會就「金融改革與發展」這一主題回答記者提問，是央行副行長易綱和副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝。



今年也是繼 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年後，央行第五度將話題聚焦在此。同場記者會中，與會的央行副行長易綱提到，未來中國外匯儲備依然會保持基本穩定。自 2017 年以來，跨境資本流動和外匯供求基本平衡，人民幣匯率預期穩定，市場主體行為也比較理性。而對外匯市場前期採取的宏觀審慎的逆周期調控已基本退出。



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