美銀：如果美股波動性繼續放大，就快點跑路吧

摘要：美銀美林提醒，假如波動性變得更加嚴重，當前以風險平價基金、CTA 等為主的市場結構可能觸發大幅調整。如果科技股未來一兩周不能創出新高，市場會在接下來的幾個月見頂。

本周以來，美股波動性再度攀升，道指甚至創出了最近兩年來連續三天跌幅超過 1% 的記錄，標普 500 指數更是在周四終於抹去了 2018 年以來的全部漲幅。

此時，投資者還看到了一個頗具警告意味的數據：Investment Company Institute 的統計顯示，2 月頭三周，美股基金流出大約 495 億美元，創出歷史最高記錄。上一個峰值是在 2002 年 7 月。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnet 此時發研報提醒：什麼能真正拖累股市走低呢？波動性再度重來，特別是它具有傳染性的時候，繼續放大的時候：

有關市場機構方面的擔憂與日俱增：做空美股波動性的資管規模（660 億美元）+ 基於波動性和風險平價的槓桿基金規模（2000 億美元）+CTA 基金規模（2500 億美元）+ 風險溢價 / 因子配置基金規模（3000 億美元）=8160 億美元。

如果下次波動性變得具有傳染性（即進一步放大），這種市場結構有可能會使得近期擁擠的 VIX ETF/ETN 倉位觸發一場重大調整。

我們的股票衍生品團隊預計，在 2 月 18 日那波的美股調整中，量化基金在兩個交易日內被迫拋售了價值 2000 萬美元的股票。

如果半導體及科技板塊未來一兩周不能創出新高，特別是在消費者信心大增的時候，那麼，我們將看到市場會在接下來的幾個月觸頂。

高盛經濟學家 Daan Struyven 認為，10 年期美國公債利率將升至 4.5%，會導致股市下跌 20%-25%。屆時，標普 500 指數將跌至 2150 點左右，抹去投資者大約兩年的收益。

Cannacord Genuity 的分析師 Tony Dwyer 表示，「市場可能會繼續下探，隨後幾個月將會持續大幅震盪」。

不過，Investment Company Institute 認為，現在就斷言贖回趨勢持續還尚早，因為目前股市的趨勢還不明朗。

但美國的散戶卻不這麼想。華爾街日報稱，一些美國散戶投資者在川普當選之後便賣掉了股票，後來深感懊悔，所以今年 2 月股市大跌中他們巋然不動，就是因為生怕錯過牛市的下一波大漲。有這種想法的人還挺多。

『新聞來源／華爾街見聞』