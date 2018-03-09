【IPO追蹤】富士康36天IPO火速過關

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新經濟正在創造新速度，昨日在中證監召開的發行審核委員會工作會議上，富士康工業互聯網股份公司首發獲通過，刷新A股IPO歷史上最快速度，自富士康遞交IPO申報至成功過會，僅耗時36天。同時，為吸引新經濟企業上市，深交所總經理、全國人大代表王建軍向人大提交議案，建議修改公司法，為雙重股權結構掃除法律障礙。 據悉，富士康在今年2月1日遞交了舊版招股書申報稿並獲中證監當日受理，2月9日的招股書申報稿和反饋意見同時披露；22日，證監會官網上預披露就更新了富士康新版首次公開發行股票說明書申報稿。 審批創IPO史上最快紀錄 業界人士指，A股IPO流程包含上報後預披露、反饋、預披露更新、發審會上會、核發批文等幾個階段，通常情況下，招股書預披露到預披露更新需耗時約7個月至1年，不過今次富士康卻僅用了半個月就走完有關程序。 富士康過會後將是例行拿批文、發行上市。據相關推測，上述兩個過程或在一個月內完成，這意味着富士康最快4月就可能上市。不過若繼續創造神速，上述過程甚至或將進一步縮短。 深交所總經理籲修改公司法 進入3月份，外界盛傳中證監將對新經濟企業IPO開啟快速通道，富士康神速闖關IPO可謂力證。近日有消息指，證監會正與滬深交易所研究邀請在境外上市的8家獨角獸企業回內地發CDR。為此，業界已圍繞雙重股權結構展開討論，以期把快速發展的科技公司留在A股上市。 深交所總經理、全國人大代表王建軍在提交人大的提案中表示，現行《公司法》「同股同權」的規定，制約了新經濟的發展，導致境內雙重股權架構企業只能到境外發行上市。現時香港和新加坡兩地交易所已提議修改當地法規，增強本土交易所與美國爭奪上市公司的能力。香港接近引入有關雙重股權架構的新規定，新加坡也在朝着推出類似計劃的方向前進。他建議修改公司法，為雙重股權結構掃除法律障礙。 富士康計劃發行逾177億股 據富士康招股說明書，公司擬在上交所上市，發行數量為1,772,577.02萬股。集資主要用於工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心等八個部分，總投資約為291億元（人民幣，下同）。2015年至2017年，公司營業收入分別為2,728億元、2,727億元及3,545億元；同期淨利潤分別為143.50億元、143.66億元和158.68億元；淨利潤率分別為5.26%、5.27%和4.48%。 華泰證券分析，富士康登陸A股市場後，上游企業有望受益，此外隨着市場風險偏好回升，富士康概念股吸引力凸顯，相關概念股將持續獲市場資金的關注。海通證券也指出，富士康上市將大幅改善A股科技板塊的資產質量。 來源：文匯報