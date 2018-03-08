黃金白銀比突破80 分析師：正是買進白銀時機

財經網站《MoneyWeek》黃金及大宗商品分析師 Dominic Frisby 周三發文指出，白銀過去讓投資人備感失望，但現在是買入白銀並且賣出黃金的時候了。

Frisby 表示，這個決策的關鍵因素，就在黃金白銀價格比。

黃金 / 白銀比率衡量每盎司黃金的價格，與每盎司白銀價格的比率，如果是 75，則代表黃金價格是白銀價格的 75 倍。Frisby 認為，以兩種金屬在地表的含量來看，理想的價格應該是 15 倍，這主要是從稀有程度來看。

但是在金融市場的表現並非如此。由黃金 / 白銀比率來看，自 1980 年之後，就沒有再低於 30。以當前價格黃金每盎司 1350 美元來看，如果這個比率是 15，黃金應該是 88 美元，但實際上只有 16 美元。

1980 年後黃金白銀比（圖表取自 MoneyWeek）

如果由 1980 年之後金銀比的走勢來看，當前的操作就應該是買白銀而賣出黃金－因為這個比率已經突破 80。

Frisby 指出，1980 年之後，金銀比有 5 次突破這一水位，分別是 2016 年、2009 年、2003 年、1997 年及 1995 年，當它達到或高於這個水準時，很快就會下滑，意即白銀相對於黃金上漲。

風險在於，這個比率有可能進一步攀升，甚至升到 100，如同 1991 年。但 Frisby 表示，出現這種情況的機率很低，除了 1991 年之外，另一次是世界大戰期間的 1941 年。而且，即使如此，在 1-3 年內也會再下降。

支持白銀的另一個理由，在於芝加哥期貨交易所的最新數據。交易所每周會公布持倉承諾報告，並區分出 3 種市場參與者，即大型投機商 (Large Speculator)、小投機客 (Small Speculator) 及商務操作手 (Commercial)，通常後兩者被視為「聰明錢」，大型投機商常被看成反指標。

當然，事情沒有那麼簡單。儘管如此，現在大型投機商為白銀淨空頭，是 2003 年之後首次。以過去的經驗，每當大型投機商的持倉接近零時，都被證明是良好的白銀買入點。