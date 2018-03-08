廣汽(02238-HK)決意力拓美國市場

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全球貿易戰前景不明朗，但未有窒礙廣汽(02238-HK)計畫進軍美國的決心。廣汽董事長曾慶洪表示，該集團目前的發展計畫是希望「走出去」，期望旗下汽車品牌傳祺可於明年年底打入美國市場，除非「出口會虧損那就肯定不幹」。他又指，廣汽目前無意在海外進行併購。 曾慶洪指，美國貿易保護主義抬頭，對中國企業一定會受影響，是一個挑戰。但廣汽要實現國際化，便需要「走出去」，而美國是一個重要的國際市場。除非當所有成本計算後，出口錄得虧損「那就肯定不幹」。 曾慶洪又重申，「廣汽現時沒有任何計畫去兼併企業」。另外有報道指，廣汽有意與菲亞特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler Automobiles）合作進軍美國。曾慶洪回應時指，與菲亞特克萊斯勒合作，不涉任何資本層面的合作，主要是互相合作共享資源。 被問到廣汽「走出去」的計畫，預期在美國的投資規模多少。曾慶洪稱，起初只會「整車出口」即完成整架汽車裝嵌後，才運到美國銷售，其後會因應銷售情況，逐步加大美國投資，最後才會在美國興建工廠。他指沒有一個預計投資的時間表，所有都是依銷售情況而定。 至於對今年內地汽車銷量增長看法，曾慶洪表示，汽車銷售與經濟增長情況有一定關係，「當GDP增長，汽車也有一定增長」。他又指，現時旗下很多車型產品都供不應求，但目前無意加價。 來源：星島日報