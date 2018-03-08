川普計劃本周簽署關稅決議 白宮透露可能豁免「加墨等其他國家」

摘要：白宮新聞發言人桑德斯稱，川普會在本周結束前簽署鋼鋁關稅，加墨等其他國家可能被豁免。美國財長姆努欽最新表態稱，協議最早將於周四宣布，也有白宮官員稱，周五可能舉辦簽署儀式。CNBC 透露，白宮不排除還有「更廣泛的額外貿易措施」。

原文首發於 3 月 7 日 23:13，現更新白宮新聞記者會細節。

自美國總統川普上周四宣布了對鋼鐵和鋁徵收全球關稅的意向後，相關事態一直多方激盪。

周二美股盤後的最大新聞莫過於，白宮「全球貿易派」、川普首席經濟顧問、前高盛二把手科恩突然辭職，對亞歐美等多國股市產生負面影響。

除川普外，其內閣官職最高的多位官員周三晨間急忙安撫市場，除了強調美國並不想挑起全球貿易戰，也通過北美自由貿易協議 NAFTA 的重新談判，提供了關稅豁免的可能性。

多方消息：川普本周簽署關稅，有豁免選項

周三美股開盤後，據新銳媒體 Axios 報導，川普計劃在周四宣布鋼鋁關稅決議，並認為「必須在降低貿易失衡方面儘快採取行動」。《紐約時報》援引消息稱將在周四中午簽署，並為各國政府和企業留下兩周的遊說期。

最新消息稱，美國財長姆努欽表示，最早將於周四宣布鋼鋁關稅。路透社也援引白宮官員稱，川普希望周四（3 月 8 日）下午宣布關稅協議，但簽署儀式可能安排在周五。

白宮新聞發言人桑德斯在例行記者會上表示，川普會在「本周結束前簽署什麼」，並暗示加拿大和墨西哥可能被排除在關稅之外。對於其他國家，「會基於國家安全的考量逐國篩選」。

值得注意的是，白宮消息對財經媒體 CNBC 表示，白宮正在考慮「更廣泛的額外貿易措施」，可能隨同鋼鋁關稅一起公布，但具體細節需要等川普來決定和挑選。

周三，川普新發了兩條推文提到美中貿易逆差和知識產權糾紛。他表示，美國與中國的關係一直「非常好」（very good），期待中國與美國縮減貿易順差的行動方案，似乎也傳遞出關稅政策存在靈活性的信號。

今年 1 月，美國對中國的貿易逆差 360 億美元，創 2015 年 9 月以來最高。另據路透報導，世貿組織發言人稱，中國提請 WTO 就美國關稅問題展開辯論，另外 17 個 WTO 成員國也表達了強烈擔憂。

羅斯：美國不想用關稅搞亂世界

美國商務部長羅斯在接受 CNBC 採訪時稱，美國不想用關稅來「搞亂世界」，總統川普已經表示過，在鋼鋁關稅問題上保持靈活性，並有意願對加拿大和墨西哥兩國提供豁免權。

羅斯一再強調，美國不是在尋求貿易戰，會與盟友國保持合理（sensible）的關係，也希望能夠建立一個流程，與「美國的友國」進行合作，最終施行「有建設性的」金屬關稅。

他甚至舉例稱，若能達成新的北美自貿協定，加拿大和墨西哥將被豁免鋼鋁關稅，也「並非不能想象」其他國家得到豁免。華爾街見聞曾提到，包括眾議院議長瑞安在內的國會兩院多位共和黨大佬，以及美國防部長馬蒂斯都呼籲不要實行全球關稅，以防止破壞盟友關係。

梅努欽：美國不尋求貿易戰，但鋼鋁關稅肯定會實施

周二發言支持川普關稅的美國財長梅努欽，周三晨間也在接受福斯商業新聞的採訪時重申，川普上周推特稱「貿易戰是好事」，只是說明總統本人不害怕進行貿易戰，但「最好說明一點：美國不是尋求貿易戰，美國不想要貿易戰」。

不過梅努欽又說，美國肯定是要推進鋼鋁關稅，而且「會非常迅速地推出政策」。白宮可能會給特定國家以豁免權，但總統川普還沒有作出決定。針對共和黨議員對關稅引發他國報復的擔憂，財長表示會考慮和處理這些問題，以求對美國農業和製造業的增長不造成傷害。

《華爾街日報》分析稱，財長梅努欽跟科恩屬於一個陣營，雖然公開支持川普關稅計劃，但私下在遊說總統執行針對特定國家和產品的「定向」關稅。商務部長羅斯今日也將矛頭對準中國，認為中國是全球鋼鐵生產第一大國，但對美出口占比不高，主要通過第三方國家繞道出口給美國。

梅努欽對中國的態度除了涉及鋼鋁等金屬領域，似乎還包括了貿易公平等更廣泛的市場准入問題。他在周三稱，希望與中國進行互惠的貿易；周二曾表示，「要確保美國公司在中國市場有公平且平衡的貿易 / 商業能力，就像中國公司在美國能做生意的程度一樣」。

美國高層暗示：關稅豁免存在靈活性

在不到一周內，包括川普、財長、商務部長在內的四位美國高官，都透露了關稅豁免的可能性。川普周一在推特和記者會上均表示，只要有新的、公平的 NAFTA 協議簽署，加墨兩國可被豁免在全球鋼鋁關稅之外。財長在周二和周三重申這個觀點，商務部長也加入陣營。

同屬保護主義鷹派、可能頂替科恩職務的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅上周日在 CNN 表示，雖不會豁免任何國家，但對美國企業必須的某些特定產品，可能給予一定的豁免。總結來看，「定向」設置懲罰性關稅、不要打擊盟友國、針對特定的鋼鋁產品徵稅，成為美國各界的呼籲共識。

在美國總統、財長和商務部長周三發言前，歐盟貿易專員 Malmstrom 公布了歐盟「分三步走」抗議美國關稅的舉措，並質疑美國是以國家安全之名、行經濟保護主義之實。

歐盟除了準備向 WTO 申訴、聯合其他國家制定行動計劃，並根據 WTO 條款啟用歐盟自身對鋼鐵和鋁的「保障性」關稅之外，還特別點明了波本威士忌酒、花生醬、蔓越莓和橙汁等美國商品，被列入了臨時性報復清單，這一清單也可能會在「近期公布」。

歐盟考慮對美國鋼鐵、T 恤、牛仔服、威士忌、摩托車、船隻、唇膏、眼霜等徵收 25% 的關稅，受影響的進口商品總價值達 28 億歐元（或 35 億美元）。這些農產品和工業製品都可能對川普的保守派票倉產生影響，部分產品來自國會共和黨大佬的故鄉。

『新聞來源／華爾街見聞』