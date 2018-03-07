WTO發言人：中國提請WTO就美國關稅問題展開辯論

據路透報導，WTO 發言人稱，中國提請 WTO 就美國關稅問題展開辯論，另外 17 個 WTO 成員國也表達了強烈擔憂。

不少 WTO 成員國對美國的關稅計劃表達了商業角度和系統性角度的擔憂，同時還表達了對報復性貿易行動的擔心。

表達擔憂的組織和國家包括歐盟、加拿大、土耳其、俄羅斯、澳洲、韓國、日本、墨西哥、印度及巴西等。

不少 WTO 成員國對美國的關稅計劃表達了商業角度和系統性角度的擔憂，同時還表達了對報復性貿易行動的擔心。 據稱，表達擔憂的組織和國家包括歐盟、加拿大、土耳其、俄羅斯、澳洲、韓國、日本、墨西哥、印度及巴西等。

歐盟、巴西和中國對美國以」國家安全「為名義的徵稅計劃表示了擔憂，而加拿大方面則稱美國此舉可能打開」潘多拉的盒子「。

川普上周四表示，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國國內產業，威脅到美國國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%，具體細節將於本周宣布。

多方反對美國加征鋼鋁關稅

這一項被認為是針對中國貿易的舉措卻觸發了」眾怒「。

針對美國對鋼鐵和鋁征重稅的計劃，來自歐洲方面「以牙還牙」的報復性措施已經箭在弦上。歐盟委員會已經草擬了一份徵稅清單，計劃向價值 28 億歐元的美國進口產品徵稅 25% 的關稅。

上周五，WTO 總幹事阿澤維多 (Roberto Azevedo) 在一份聲明中表示，WTO 對美國公布計劃對鋼鋁征關稅感到擔憂。從其他國家的初步反應中就能看得出，局勢升級的可能性真實存在。

阿澤維多周一再次向組織成員表示:「以眼還眼會讓我們所有人都失明，世界將因此陷入深度衰退。我們必須竭盡全力避免第一批多米諾骨牌的倒下。」

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 今天也警告稱，沒有人能從貿易戰中勝出，如果其他國家也採用貿易壁壘進行報復，將對美國經濟造成嚴重影響，加拿大、歐洲，特別是德國，也將受到嚴重波及。

拉加德表示，國際貿易是增長、創新和競爭力的引擎，任何對貿易產生威脅的作法都將對世界經濟增長帶來風險。

上一次美國對鋼鐵徵稅 30% 之後，WTO 如何應對？

上一次美國在關稅方面搞出如此大的動作還要追溯到 2002 年，當年 3 月 5 日，美國總統小布什宣布，將對從歐洲、亞洲和南美進口的大部分鋼鐵施加 8% 到 30% 的進口關稅，期限為 3 年。其聲稱此舉是為了保護被外國進口的廉價鋼鐵衝擊的本國鋼鐵產業。

這一決定引發軒然大波，並遭到國際社會的普遍譴責。歐盟向世貿組織投訴，並採取報複式的保護措施。日本、韓國、中國、巴西等國家隨後也加入到抗議浪潮之中。

2003 年 11 月 WTO 最終裁決，美國的鋼鐵關稅措施違反了 WTO 貿易原則，其稱該措施並非在進口激增時期實施，2001 和 2002 年美國的鋼鐵進口甚至出現了小幅下滑。

WTO 同時還對美國開出了 20 億美元的巨額罰單，這是當時 WTO 對成員國實施的有史以來最大力度的懲罰。布什總統在隨後的 12 月 3 日宣布取消鋼鐵保護性關稅。

『新聞來源／華爾街見聞』