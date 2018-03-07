記憶體2月營收 旺宏連5降創7個月低 華邦電連4降

記憶體廠 1 月營收陸續結算出爐，旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公布 2 月合併營收 27.17 億元，月減 12.1%，年增 34.9%，已是連續 5 個月下滑，為近 7 個月營收低點；華邦電(2344-TW)2 月合併營收 38.29 億元，月減 7.64%，年增 14.26%，連 4 個月下滑，同為近 7 個月低點。

旺宏累計前 2 月合併營收 58.08 億元，年增 38.3%；2 月營收下滑主受遊戲產業淡季，加上農曆年假工作天數減少所造成，但累計前 2 月仍較去年同期成長。

旺宏認為，今年高品質、高容量 NOR Flash 價格穩定微揚，SLC NAND Flash 的需求也持續成長，價格穩定，且有機會微幅上揚，樂觀看待今年毛利率及營運表現。

旺宏指出，第 1 季雖是傳統淡季，但目前的接單狀況還蠻好，12 吋產能滿載生產，去年底因應客戶需求，庫存金額增至 98.7 億元，今年第 1 季需求還算好，雖然營運將較去年第 4 季減弱一些，但對首季毛利率及展望樂觀，對今年全年毛利率、營收、獲利也都是樂觀看待。

華邦電累計前 2 月合併營收 79.75 億元，年增 17.74%；總經理詹東義在先前法說會時指出，今年 DRAM、Flash 市況健康，華邦電在 DRAM、NOR Flash，及 SLC NAND Flash(單層式儲存型快閃記憶體) 3 大產品線需求都很強，全年營運維持穩健。