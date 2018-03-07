綠電再生明起IPO前現增競拍 3/28上櫃掛牌

綠電再生 (8440-TW) 將於 3 月 28 日上櫃掛牌，該公司上櫃前辦理現金增資發行新股 5435 張，其中 3696 張採競價拍賣，競價拍賣底價為 13.52 元。綠電再生的上櫃前競價拍賣作業將在明 (8) 日起至 12 日，並在 3/14 開標。綠電再生今天在興櫃的最後成交價為 24.5 元。

綠電再生目前股本為 3.26 億元，在完成上櫃現增承銷後，掛牌時股本增加到 3.8 億元。

綠電再生已公布 2 月營收為 4735 萬元，月減 26.96%，年增 8.58%，累計前 2 月營收 1.12 億元年增 29.63%；綠電再生繼廢家電與廢資訊產品的處理，將持續朝向將冰箱隔熱泡棉製成燃料棒、LCD PANEL 液晶萃取、綠色化學的創新事業擴展邁進。

綠電再生去年 12 月再增 2000 坪生產基地，提升總體處理量達 20%，也推升去年 12 月及今年 1 月連續 2 個月營收站上 6000 萬元大關，但 2 月因工作天數少，營收下滑抵 4735 萬元。綠電主管指出，該公司新增的原場址旁 2000 坪生產基地，將主要用於專責拆解處理資訊電子產品。

綠電再生 2017 年財報稅後純益 3881 萬元，年增 39%，每股稅後純益 1.19 元，該公司董事會已決議擬配發 1 元現金股利。

綠電再生成立於 1998 年，董事長為洪敏昌，主要股東為台灣松下持股 18%，東元 (1504-TW) 普騰持股 15%，台灣三洋 (1614-TW) 持股 8.9%，大同 (2371-TW) 持股 4.6%，台灣日立持股 4.5%，兆豐金控 (2886-TW) 綜合持股約 16%。