綠電再生擬3月底掛牌上櫃 將朝多元循環經濟產品開發

台灣最大廢家電以及廢資訊電子回收處理廠 綠電再生 (8440-TW) 將於 3 月底上櫃掛牌，董事長洪敏昌在今 (1) 日業績發表會中指出，公司繼廢家電與廢資訊產品的處理，將持續朝向將冰箱隔熱泡棉製成燃料棒、LCD PANEL 液晶萃取、綠色化學的創新事業擴展邁進。

洪敏昌表示，解決廢家電環保問題，是製造者責任的延伸，綠電再生是台灣第一家取得合法回收處理執照的廠商，主要從事廢棄物清除處理業務、污染防治設備銷售業務，透過循環經濟，再生資源概念，綠電再生將廢棄家電回收後，經過破碎、分類，再處理成可利用的資源。

綠電再生在成立之初，參考德國、歐洲模式，自德國購入粉碎機及自動分選設備，並借鏡日本實驗工廠，成為四機加電腦的工廠模式，成為亞洲第一家自動化的廢家電處理廠，並於 2000 年正式啟用。至今，這樣的處理過程也受到對岸的青睞，目前已和山東環保廠合作，將台灣模式引進大陸，並整廠輸出，現在中國大陸每年處理量可達 7000 萬台以上。

綠電再生 1 月營收為 6483 萬元，月增 3.8%，年增 51.02%，創 2 年來新高，綠電主管指出，去年 12 月該公司再增 2000 坪生產基地，提升總體處理量達 20%，也使連續 2 個月營收站上 6000 萬元大關。綠電主管指出，該公司新增的原場址旁 2000 坪生產基地，將主要用於專責拆解處理資訊電子產品。

綠電再生去年財報稅後純益 3881 萬元，年增 39%，每股稅後純益 1.19 元，該公司董事會已決議擬配發 1 元現金股利，綠電再生上櫃案也已獲 OTC 通過，將於 3 月底正式掛牌，目前股本為 3.26 億元，在完成上櫃現增承銷後，掛牌時股本增加到 3.8 億元。

綠電再生成立於 1998 年，董事長為洪敏昌，主要股東為台灣松下持股 18%，東元 (1504-TW) 普騰持股 15%，台灣三洋 (1614-TW) 持股 8.9%，大同 (2371-TW) 持股 4.6%，台灣日立持股 4.5%，兆豐金控 (2886-TW) 綜合持股約 16%。

綠電再生主要為處理台灣家電及資訊產品廢棄物的廠商，去年處理台數約 63 萬台。