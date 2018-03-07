李慧芬：1.90元之下買入當代置業(01107-HK) 目標2.30元

剛過去的2月份，因農曆新年，當代置業(01107-HK)合約銷售金額稍遜，約11.6億元人民幣(下同)，按年增長38%，其中物業合約銷售額約11.11億元，車位合約銷售額約4,911萬元，物業合約銷售面積約12.6萬平方米，銷售均價每平方米約8,820元。

而1月份的合約銷售額約21億元，按年增約93.7%，其中物業合約銷售額約20.9億元，車位合約銷售額約1,555萬元，物業合約銷售面積約24.11萬平方米，銷售均價每平方米約8,670元。

去年12月，集團合約銷售額約29.58億元，按年增43%，其中物業合約銷售額約29.15億元，車位合約銷售額約4,264萬元，物業合約銷售面積約19.76萬平方米，銷售均價每平方米約14,751元。

當代置業去年全年合約銷售額約221.86億元人，按年增33.87%，其中物業合約銷售額約217.29億元，車位合約銷售額約4.57億元，物業合約銷售面積約180.27萬平方米，銷售均價每平方米約12,054元。

集團由去年至今年2月，雖然銷售均價相對去年有所回落，但整體表現仍令投資者意。

此前當代置業公布與西安長海房地產開發公司和西安嘉華工貿公司簽訂戰略合作協定，達成戰略合作關係。項目位於西安市秦嶺北麓傳統生態豪宅區，總佔地面積約4.2 萬平方米。相信可為集團帶來盈利增長。

投資者可於1.90元之下買入，獲利目標2.30元。

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