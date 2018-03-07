【港股收評】午後跌勢加劇 30200點也失守

大市最終跌逾300點收市，又再次失守30500點。這也沒有法子，市況不穩，大市跌幅擴大也是無可奈何。至於明日大市會否低開？歐洲股市普遍下跌，而美國道瓊斯指數在亞洲區傍晚時段仍錄得逾300點跌幅，反映出目前外圍市況仍然疲弱，因此明日大市低開機會不少。惟最終仍要視乎今晚美國政府是否可以就即將爆發貿易戰而降溫。若仍然處於各不相讓的情況，後市難讓人感到樂觀，是時間考慮加大持有現金比例。

恆生指數收市報30196點，跌313點；國企指數收市報12180點，跌131點，成交額為1132.59億元。

就如同升市時「在風口上豬也會飛天」，今日跌市，就肯定是「風停了豬便會掉下」。昨日基本上所有成份股皆升，今日則大部份成份股下跌。從周一起，大市走勢是日升日跌，反映出市況是相當波動，同時成交額今日縮減至1130億元，亦反映出投資者對目前港股興趣不大。若交投進一步縮減，會導致市況走勢更極端，一升市便大幅攀升，一跌市是便猶如「跳樓機」一樣，所以投資者要小心選股之外，更不可以亂下注，寧願見走勢已成，隨勢而去。同時盡可能不持貨過夜，以及不要隨便溝淡。

或許投資者認為，每兩﹑三便提及相關策略一次，令投資者感到煩厭，同時又向投資者提供個別股票貼士，浪費投資者時間。其實以現時投資者的機靈，加上投資知識或貼士，在社交網絡俯拾皆是，筆者的文章內是否包含貼士已非重點，反而是希望透過文章提醒投資者要抱持「勝不驕 敗不餒」的態度來應對股市變化。

若明日市況回應，投資者可以多考慮油股及香港交易所(00388-HK)。若沙地阿美成功來港掛牌，港交所及其他券商股肯定可以受惠。油股方面，在沙地阿美正式登陸前，油價多會處於強勢，所以油股可以留意。

午後醫藥股轉弱，相信是隨大市走勢而已，惟醫藥股近日走勢已太強，加上午後升幅收窄，不排除明日會向下。

2018年3月7日下4時57分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)