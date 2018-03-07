【異動股】海南板塊逆市走強 海航創新(600555-CN)等2股漲停

午後，海南板塊逆市走強;截至發稿，海航創新(600555-CN)漲停報3.96元，羅頓發展(600209-CN)漲停報10.03元，羅牛山(000735-CN)漲4.22%報9.13元，海南高速(000886-CN)漲3.88%報6.69元，海虹控股(000503-CN)漲3.77%報40.98元，海峽股份(002320-CN)、海南椰島(600238-CN)、海南瑞澤(002596-CN)、珠江控股(000505-CN)等個股集體漲逾2%。

消息面上，昨日下午，海南省委書記劉賜貴在十三屆全國人大一次會議海南省代表團媒體開放日中這樣評價海南：“海南是唯一一個‘可上九天攬月，可下深海捉鼈’的省份。”

針對海南GDP的助推器——房地産業，劉賜貴認為，“要想改革好，就要自我革命，就要有壯士斷腕的氣概。”他的這番話正有所指，即房地産業。“調控房地産業，GDP以及財政收入會受到影響，這就需要我們有‘壯士斷腕’的決心。”

2018年將迎來中國改革開放40周年，也是海南建省辦經濟特區30周年。海南板塊因此成為多家機構今年最為看好的主題性投資機會之一。

有業内人士預期,考慮到海南經濟特區的特殊地位,如果推出力度更大的改革開放舉措，那麽海南省極有可能會成為一些政策的試點省份，從而有望進一步助推海南省的發展。

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