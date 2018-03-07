中國財政部稱可以確保不發生系統性債務風險 正起草房地產稅草案

路透北京3月7日 - 中國財政部周三表示， 截止去年底中國政府債務負債率為36.2%，預計未來幾年中國政府債務率不會有明顯變化；下一步將繼續采取措施加強和規範地方政府債務管理，完全可以確保不發生系統性債務風險。

財政部在兩會（全國人大和政協會議）期間的新聞發布會上稱，目前各部門正在抓緊起草和完善房地產稅草案，會加快啟動稅收改革方案和個人所得稅修法並提請全國人大審議。

財政部部長肖捷在會上指出，截止到2017年末，中國政府負債率（用債務余額除以GDP所得出的比例）是36.2%，比2016年的36.7%有所下降。

「我們預計，未來幾年我國政府的債務風險指標水平與2017年相比，也就是我剛才跟大家通報的數據相比，不會發生明顯的變化。」他說。

他稱，發行地方政府債券是地方政府舉借債務的唯一合法形式，對於各類違法違規舉債問題，財政部的態度是堅決的、明確的，也就是發現一起，要查處一起、問責一起。

下一步，將繼續采取「開前門」和「堵後門」並舉的措施，進一步規範和加強地方政府債務管理。「通過這些措施，在各方面的共同努力下，完全能夠確保不發生系統性風險。」肖捷稱。

提及今年各方熱議的房地產稅，財政部副部長史耀斌表示，按照中央的決策部署，目前全國人大常委會預算工作委員會、財政部以及其他有關方面正在抓緊起草和完善房地產稅法律草案。房地產稅總體思路就是立法先行、充分授權、分步推進。

他指出，會按照中國的國情，從中國的國情出發來合理設計房地產稅制度。比如說合並整合相關的一些稅種，合理降低房地產在建設交易環節的一些稅費負擔等。

在個人所得稅方面，史耀斌表示，今年會根據居民基本消費生活水平變化來確定並提出個稅起征點政策性建議；加快啟動稅收改革方案和個人所得稅修法並提請全國人大審議。

關於今年赤字率目標有所降低，肖捷指出，盡管今年降低赤字率，但積極財政政策的方向沒有變，赤字率的下降將為中國經濟的長遠發展和實施有效宏觀調控留出空間。

財政部此前在提交全國人大審議的中央和地方預算草案報告中稱，2018年全國財政預算赤字規模為23,800億元人民幣，與上年持平；赤字率為2.6%（占國內生產總值GDP的比例），較2017年預算赤字率3%有所下降，主要是中國經濟穩中向好、財政增收有基礎，也為宏觀調控留下更多政策空間。

今年中國政府工作報告提出，要健全地方稅體系，穩妥推進房地產稅立法；提高個人所得稅起征點，增加子女教育、大病醫療等專項費用扣除，合理減負。

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