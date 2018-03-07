網友指出 美債與升息腳步是影響今年台股的關鍵因素

由鉅亨網主辦的《鉅亨網 APP 台股王》徵文比賽，邀請網友分享對於股票投資的觀點。第一週的題目為#狗年台股大盤你怎麼看，五天內有超過 300 篇文章分享對於狗年大盤的看法。經過專業評審討論後，第一週得獎人已經出爐。由網友吃喝玩樂兩隻小豬成為鉅亨網 APP 第一週的台股王並且獲得獎金 $8,888 元

主辦單位鉅亨網表示，第一週有非常多網友針對題目 #狗年台股大盤你怎麼看? 分享觀點 ，許多網友提出頗具專業的論點，也印證了「高手在民間」的實況。很多網友不約而同提到，美國股債市，以及聯準會的升息腳步是影響今年台股走勢的最大因素。這也符合今年鉅亨網在多次直播中提到的全球經濟走勢─升息是重點。

首週台股王「吃喝玩樂兩隻小豬」在得獎文章中提及，近期美債走勢響股市投資人的信心，又因為程式化交易，導致 2/6 全球股票下跌，而目前美債殖利率還在上揚階段與通膨皆會引發聯準會升息的雙重壓力。因此建議台股投資人，需要密切觀察美股債的波動以及美國聯準會的升息腳步與幅度。(文末可見「吃喝玩樂兩隻小豬」的完整 PO 文)

主辦單位鉅亨網指出，台股王活動預計進行五週，希望能透過不同議題的設定，讓財經專家與各投資大大，一同分享自己的投資觀點。

鉅亨網相信透過不同觀點的交錯，能夠激盪出更豐富的火花。最後營造出一個充滿活力與觀點的投資社群環境。

歡迎有興趣了解更多投資觀點，或是想要挑戰獎金的投資人下載鉅亨網 APP 參與台股王活動

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鉅亨網台股王 第一週得獎者 吃喝玩樂兩隻小豬 得獎文章

2018 需多注意美債殖利率走向正斜率階段，即將突破 3% 使得美股存在不安氣氛，尤其鑑於 2/6 美股重挫帶來全球股市慘澹⋯

回顧其原因是在美債爬升斜率過高，加上一月底 Fed 升息消息頻傳，導致投資股市的籌碼鬆動小幅下跌，又因近年來擁有龐大籌碼的投資專家過度依賴大數據操盤機器人，計算出股市風險而大量賣出，此舉造成骨牌效應使得機器人操盤手的賣壓一個接著一個，才引發 2/6 全球股災的發生。

所以目前美債殖利率還在上揚階段，與通膨會引發 Fed 升息的雙重壓力，真的還需靜待觀察。 通膨階段宜操作原物料類股，如貴金屬、食品、鋼鐵、原油方面，建議可逢低佈局買進！ 祝大家狗年宏通吉祥！賺大錢！

#狗年台股盤勢 #每週議題