【異動股】上海自貿概念股集體拉升 界龍實業(600836-CN)漲停

午後，上海自貿概念股集體拉升，截止發稿，界龍實業(600836-CN)漲停報5.3元，龍頭股份(600630-CN)漲3.34%報9.89元，錦江投資(600650-CN)漲2.26%報14.02元，申達股份(600626-CN)、陸家嘴(600663-CN)、上海三毛(600689-CN)上漲近2%，上海雅仕(603329-CN)、浦東金橋(600639-CN)等都有拉升表現。

消息面上，兩會報告中提到的不少改革開放事項都與上海有關，包括上海自貿試驗區、“證照分離”改革試點、辦好首屆中國國際進口博覽會等回顧過去五年時提出，設立上海等11個自貿試驗區，一批改革試點成果向全國推廣。

2018年政府工作建議中明确“全面複制推廣自貿區經驗，探索建設自由貿易港，打造改革開放新高地。”

杭迎偉代表說，浦東新區將落實好《全面深化中國(上海)自由貿易試驗區改革開放方案》，加快推進“三區一堡”和“三個聯動”，深入推進自貿區的改革實踐，加快構建開放型經濟新體制，持續探索高水平的貿易投資便利化、自由化舉措，進一步落實服務業、制造業開放措施，積極做好引資、引技、引智，服務國家“一帶一路”建設，推動市場主體走出去。

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